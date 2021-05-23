55 صورة من احتفالات الكاثوليكية بعيد سانت ريتا

الاقباط والموارنة والكلدان

احتفل المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، بعيد القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية، حيث ترأس سيادته صلاة القداس الإلهي بكنيسة مار مارون، وكابيلا القديسة ريتا بمصر الجديدة.

يأتي ذلك بدعوة من الأب نبيل رفول، رئيس البطرخانة والرسالة المارونية بمصر، وراعي كنيستي مار مارون والقديسة ريتا بمصر الجديدة، ومعاونه الأب طارق مشعلاني، كما شارك في الاحتفال أيضًا لفيف من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وعدد من المؤمنين.

كما ترأس صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة عيد القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية، وذلك بكنيسة القديسة ريتا بالإسكندرية.

جاء ذلك بمشاركة الأب عيد نظمي، راعي الكنيسة، ولفيف من الآباء الكهنة، والرهبان، والمؤمنين. وألقى نيافة المطران الكلمة الروحية، مختتمًا الصلاة بالبركة الرسولية للحاضرين.

ومن الكنيسة القبطية أيضا، ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أن صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران الإيبارشية، ترأس أمس السبت، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة عيد القديسة ريتا، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان.

شارك نيافته في الصلاة الأب بطرس يعقوب، راعي الكنيسة، والأب إسحق قليني، والمؤمنين. وأعطى نيافة المطران كلمة العظة حول القديسة ريتا قائلًا: إن القديسة ريتا أرادت أن تعيش جرح من جروحات المسيح، مشيرًا إلى أن كل منا لديه شوكة في حياته سواء طلبنا أو لم نطلب، مختتمًا الصلاة بالبركة الرسولية برفات القديسة ريتا.

كما احتفلت الكنيسة الكلدانية بعيد القديسة ريتا دي كاسيا وذلك في كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما بمصر الجديدة. ترأس القداس الإحتفالي الأب مايكل سليم الفرنسسكاني وبحضور المؤمنين بحسب الإجراءات الإحترازية.

في ختام القداس الإلهي رتلت طلبة القديسة ريتا وأعطيت البركة الختامية بالذخيرة.

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