الأحد 23 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2021

موعد صرف مرتبات شهر
موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2021

يحظى موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2021، اهتمامًا كبيرًا من جانب الجمهور خلال هذه الفترة؛ حيث من المقرر صرف مرتبات شهر يونيو في منتصف الشهر لتقفيل السنة المالية للعام الحالي لذلك يرغب الكثير من المواطنين في معرفة موعد الصرف من خلال البحث عنه عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، بعد أن أعلنت وزارة المالية في كتاب دوري أصدره قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2021 

من المقرر صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وفقا لما أعلنت عنه وزارة المالية من الثلاثاء 15 يونيو وحتى الخميس 17 يونيو.
ونظرًا لارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح العالم بداية 2020، فقد قررت الوزارة تقسيم صرف المرتبات على ثلاثة مجموعات لتجنب التجمعات حفاظا على صحة الموظفين من خطر الإصابة بفيروس كورونا ونقل العدوى، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة التي حددتها وزارة الصحة لمواجهة الوباء.

اليوم الأول: يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو، وتضم وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، و الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والمصالح والهيئات التابعة لها.
وتشمل أيضا وزارات الداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والسياحة، والبترول، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، وغيرها من الجهات الحكومية.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2021 اليوم الثاني

وأما اليوم الثاني: الأربعاء 16 يونيو، سيتم الصرف للعاملين في وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب العاملين بدواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.

txt

الأعلى للجامعات يعرض تطوير وتوحيد منظومة قبول الطلاب الوافدين

txt

حملة لفتح مسجد أغلق مواطن بابه في الفيوم

txt

أوقاف الفيوم تتصدر صكوك الأضاحي بـ700 صك أضحية وتليها بني سويف


تابع جدول موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2021

ومن المقرر أن يتم صرف المرتبات أيضا يوم الأربعاء 16 يونيو للعاملين في القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

اقرأ أيضا:

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي التجاري 2021
وبعد معرفة موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2021، كما يكون اليوم الأخير 17 يونيو للقطاعات الدينية مشيخة الأزهر، ودار الإفتاء، وبعض الهيئات والجهات الحكومية الأخرى، من جهتها، شددت الوزارة على عدم التزاحم والتكدس أمام ماكينات الصراف الآلى، وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي. 

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2021 جدول صرف مرتبات جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2021 وزارة المالية

الأكثر قراءة

لأول مرة.. «قناة السويس» تكشف خسائر إنقاذ السفينة الجانحة: «وفاة عامل وغرق لانش»

رئيس «مكافحة كورونا»: رصدنا حالتين فقط مصابتين بالفطر الأسود

«حائط الأمان».. كيف كان صوت «الشناوي» عاملا في صعود الأهلي لنصف النهائي؟

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

«شديد الحرارة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«حنين وقنوع».. 5 مواصفات في شريك حياة الفنانة حورية فرغلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي على موظفي «أوقاف القدس»

دعم لإسرائيل أم حياد.. كيف يمكن تفسير الموقف الأمريكي نحو حرب غزة؟

وفد أمني مصري يزور غزة للمرة الثانية منذ وقف إطلاق النار