يحظى موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2021، اهتمامًا كبيرًا من جانب الجمهور خلال هذه الفترة؛ حيث من المقرر صرف مرتبات شهر يونيو في منتصف الشهر لتقفيل السنة المالية للعام الحالي لذلك يرغب الكثير من المواطنين في معرفة موعد الصرف من خلال البحث عنه عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، بعد أن أعلنت وزارة المالية في كتاب دوري أصدره قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2021

من المقرر صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وفقا لما أعلنت عنه وزارة المالية من الثلاثاء 15 يونيو وحتى الخميس 17 يونيو.

ونظرًا لارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح العالم بداية 2020، فقد قررت الوزارة تقسيم صرف المرتبات على ثلاثة مجموعات لتجنب التجمعات حفاظا على صحة الموظفين من خطر الإصابة بفيروس كورونا ونقل العدوى، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة التي حددتها وزارة الصحة لمواجهة الوباء.

اليوم الأول: يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو، وتضم وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، و الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والمصالح والهيئات التابعة لها.

وتشمل أيضا وزارات الداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والسياحة، والبترول، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، وغيرها من الجهات الحكومية.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2021 اليوم الثاني

وأما اليوم الثاني: الأربعاء 16 يونيو، سيتم الصرف للعاملين في وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب العاملين بدواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.



تابع جدول موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2021

ومن المقرر أن يتم صرف المرتبات أيضا يوم الأربعاء 16 يونيو للعاملين في القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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وبعد معرفة موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2021، كما يكون اليوم الأخير 17 يونيو للقطاعات الدينية مشيخة الأزهر، ودار الإفتاء، وبعض الهيئات والجهات الحكومية الأخرى، من جهتها، شددت الوزارة على عدم التزاحم والتكدس أمام ماكينات الصراف الآلى، وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.