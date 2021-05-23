بحضور 50 إماما.. تنظيم دورة تدريبية في الإرشاد النفسي بجامعة مطروح

نظّمت كلية التربية بجامعة مطروح، اليوم الأحد، دورة تدريبية في الإرشاد النفسي لـ 50 إمامًا بمديرية الأوقاف، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار، رئيس الجامعة، وتستمر لمدة3 أيام، يحاضر فيها الدكتور سيد بريك أستاذ علم النفس التربوي المساعد بالكلية، والدكتور فتحي الشرقاوي مدرس الصحة النفسية بالكلية.

- تفعيل برتوكول التعاون بين الجامعة ووزارة الأوقاف

و أوضح رئيس جامعة مطروح، أن الدورة تأتي في إطار تفعيل برتوكول التعاون بين الجامعة ووزارة الأوقاف ممثلة في مديرية أوقاف مطروح، بهدف الاستفادة من خبرة الجامعات المصرية في مختلف المجالات، بالإضافة للدمج والتواصل المجتمعي للأئمة مع مختلف مؤسسات المجتمع، مضيفا أن الندوة هي أولى فعاليات الدورة الرابعة التي تنعقد وفق هذا البرتوكول، وتناولت الإرشاد النفسي المعرفي والسلوكي ودوره في حل مشكلات المجتمع، من خلال التعريف بمفهوم الإرشاد النفسي، أهدافه، دوره في حل المشكلات مثل العنف، التطرف، والأفكار اللاعقلانية.

وأشار إلى أن تناولت الندوة التعريف بسيكولوجية الاتصال الاجتماعي والإنساني، أهدافه، أشكاله، وأهميته في تحقيق التماسك الاجتماعي.

- ندوة إرشادية عن موجات كورونا وتداعياتها

وكان نظم مركز الإرشاد النفسي بجامعة مطروح، أول أمس، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، ندوة إرشادية بعنوان "الموجات المختلفة لفيروس كورونا المستجد وتداعياتها الجسدية والنفسية"، عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز.



هدفت الندوة إلى التعريف بالموجات المختلفة لفيروس كورونا المستجد، رؤية في مستوى تباين الأعراض بين العاديين وذوي الأمراض المزمنة، الآثار النفسية والجسدية للإصابة، آليات وسبل تحصين أنفسنا ضد العدوى، أشهر الاضطرابات النفسية للمتعافين.

وتناولت الندوة التأكيد على أهمية زيادة الوعي بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد من التهوية الجيدة، عدم التصافح بالأيدي، تجنب ملامسة العينين والأنف والفم، عدم التواجد في الأماكن المزدحمة، مراعاة التباعد الاجتماعي، استخدام المطهرات الكحولية، ارتداء الكمامات الطبية.



- الإجراءات اللازم اتخاذها عند الشعور بأعراض الفيروس

وخلال الندوة تم التعريف بالإجراءات الواجب اتخاذها عند الشعور بأعراض الفيروس، من العزل المنزلي حتى في حالة وجود أعراض خفيفة مثل السعال والصداع، وما يجب القيام به في حالة زيادة تلك الأعراض.

كما تناولت الندوة طرق تعزيز الجهاز المناعي مثل التعرض لأشعة الشمس، تناول وجبات غذائية متوازنة، تقليل السكريات، ممارسة التمارين الرياضية، اتباع العادات الصحية السليمة، تجنب الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية، تقليل الضغط النفسي.