«حنين وقنوع».. 5 مواصفات في شريك حياة الفنانة حورية فرغلي

أثارت الفنانة حورية فرغلي جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد التصريحات التي أدلت بها خلال ظهورها أمس في برنامح "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "الحياة" حول العملية الجراحية التي أجرتها مؤخرًا، وسؤال زملائها في الوسط الفني عنها في محنتها ورحلتها العاطفية، والمعاملات الأسرية معها ومعاملة والدها لها وعدم سؤاله عنها رغم تعرضها للموت أثناء إجراء العملية الجراحية.

وعلى الرغم من إعلانها عدم دخولها في أي قصة حب بعد وفاة خطيبها قبل الزفاف نتيجة حادث سير إلا أنه تزوجت زواج "صالونات"، ولم تستطع التأقلم مع الشخص الذي تزوجت به، حتى كان الانفصال ولم تدخل بعدها في قصة حب جديدة.

وعندما سُئلت حورية فرغلي عن مواصفات شريك حياتها، أكدت أن يكون شخص ذو أصل طيب، يتميز بالحنان، ولم تطرق إلى الشكل نهائيًا.

المواصفات الخاصة بشريك حياة حورية فرغلي

- يتميز بالطيبة المفرطة.

- صادق، لا يعرف الكذب نهائيًا.

- حنين ولا يتميز بالعصبية.

- قنوع لا يطمع بها نهائيًا.

- يكتفي بيها ولا يعجبه غيرها قائلًة: "يعني لو ملكة جمال معدية جنبه ميبص عليها، ميعجبوش غيري".

- يحب حورية فرغلي الإنسانة وليست الفنانة.

وخضعت حورية فرغلى لعدة عمليات جراحية فى أنفها فى أحد المستشفيات بالولايات المتحدة، فى محاولة منها لإعادة شكلها الطبيعى بعد معاناتها الكبيرة لسنوات؛ بسبب أخطاء طبية من بعض الأطباء، وظهرت حورية بعد الانتهاء من العمليات التى أجرتها في أنفها بحالة جيدة ورسمت الابتسامة على وجهها بعد نجاح هذه العمليات.