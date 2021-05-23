الأحد 23 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«حنين وقنوع».. 5 مواصفات في شريك حياة الفنانة حورية فرغلي

حورية فرغلي
حورية فرغلي

أثارت الفنانة حورية فرغلي جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد التصريحات التي أدلت بها خلال ظهورها أمس في برنامح "واحد من الناس"، المذاع على فضائية  "الحياة" حول العملية الجراحية التي أجرتها مؤخرًا، وسؤال زملائها في الوسط الفني عنها في محنتها ورحلتها العاطفية، والمعاملات الأسرية معها ومعاملة والدها لها وعدم سؤاله عنها رغم تعرضها للموت أثناء إجراء العملية الجراحية.

وعلى الرغم من إعلانها عدم دخولها في أي قصة حب بعد وفاة خطيبها قبل الزفاف نتيجة حادث سير إلا أنه تزوجت زواج "صالونات"، ولم تستطع التأقلم مع الشخص الذي تزوجت به، حتى كان الانفصال ولم تدخل بعدها في قصة حب جديدة.

وعندما سُئلت حورية فرغلي عن مواصفات شريك حياتها، أكدت أن يكون شخص ذو أصل طيب، يتميز بالحنان، ولم تطرق إلى الشكل نهائيًا.

المواصفات الخاصة بشريك حياة حورية فرغلي

-  يتميز بالطيبة المفرطة.

-  صادق، لا يعرف الكذب نهائيًا.

- حنين ولا يتميز بالعصبية.

-  قنوع لا يطمع بها نهائيًا.

- يكتفي بيها ولا يعجبه غيرها قائلًة: "يعني لو ملكة جمال معدية جنبه ميبص عليها، ميعجبوش غيري".

- يحب حورية فرغلي الإنسانة وليست الفنانة.

وخضعت حورية فرغلى لعدة عمليات جراحية فى أنفها فى أحد المستشفيات بالولايات المتحدة، فى محاولة منها لإعادة شكلها الطبيعى بعد معاناتها الكبيرة لسنوات؛ بسبب أخطاء طبية من بعض الأطباء، وظهرت حورية بعد الانتهاء من العمليات التى أجرتها في أنفها بحالة جيدة ورسمت الابتسامة على وجهها بعد نجاح هذه العمليات.

أزمة حورية فرغلي حورية فرغلي شريك حياتها مواصفات شكل

الأكثر قراءة

لأول مرة.. «قناة السويس» تكشف خسائر إنقاذ السفينة الجانحة: «وفاة عامل وغرق لانش»

رئيس «مكافحة كورونا»: رصدنا حالتين فقط مصابتين بالفطر الأسود

«حائط الأمان».. كيف كان صوت «الشناوي» عاملا في صعود الأهلي لنصف النهائي؟

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

«شديد الحرارة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«حنين وقنوع».. 5 مواصفات في شريك حياة الفنانة حورية فرغلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي على موظفي «أوقاف القدس»

دعم لإسرائيل أم حياد.. كيف يمكن تفسير الموقف الأمريكي نحو حرب غزة؟

وفد أمني مصري يزور غزة للمرة الثانية منذ وقف إطلاق النار