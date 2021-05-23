الأحد 23 مايو 2021
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مصر

ضمن أعمال بقيمة 1.5 مليار جنيه

لمواجهة عوامل النحر.. «الري» تنفذ خطة لحماية شواطئ المنتزه من تغيرات المناخ

أعمال حماية الشواطئ
أعمال حماية الشواطئ

تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، عدة مشروعات كبرى ضمن أعمال الحماية من مخاطر التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر المختلفة، وحماية شواطئ المدن الساحلية المختلفة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها مليار ونصف المليار جنيه، من أجل الحفاظ على الاستثمارات المختلفة والممتلكات العامة، في عدة مدن منها الإسكندرية ورأس البر ودمياط ومطروح. 

وتفقدت المهندسة عزة عبد الحميد، مدير عام التنفيذ والصيانة بغرب الدلتا بالإسكندرية التابعة لهيئة الشواطئ، اليوم الأحد، الأعمال الجارية لتنفيذ خطة الحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزة، وكذلك متابعة أعمال صب الكتل الخرسانية الخاصة بالمشروع، لحماية المنطقة من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر المختلفة، والحفاظ على المنشآت السياحية. 

 - مواجهة زيادة معدلات النحر


من جانبه قال المهندس أشرف حبيش، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى، إن الأعمال المنفذة تستهدف مواجهة زيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية، والتى أدت إلى تراجع خط الشاطئ نتيجة العوامل الطبيعية الحرجة التي تنشأ بفعل الرياح والأمواج العالية والتيارات البحرية وحركة المواد الرسوبية، وكذلك ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية.

 - تنفيذ سلسلة من الحواجز الغاطسة


وأوضح رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ، إن خطة الحماية من آثار التغيرات المناخية تتضمن تنفيذ مشروع سلسلة من الحواجز الغاطسة واللسان الغربي والرصيف البحري "مرحلة أولى" بالإسكندرية، لحمايتها من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وارتفاع الحرارة و النوات الشديدة، كما تتضمن الخطة الجديدة تنفيذ أعمال حماية منطقة السقالات أمام القوات البحرية "مرحلة ثانية"، وتدعيم الحائط الغربي برشيد، وتدعيم وتطوير أعمال الحماية أمام كورنيش المنشية وقلعة قايتباي، وإنشاء حائط توجيه شرق مصب مصرف المكس.

كما يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الري تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، وتنفيذ المشروعات الخاصة برفع كفاءة منظومة إدارة الموارد المائية، وترشيد الاستخدامات، وحماية المجاري المائية من التلوث، ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر المختلفة. 

التغيرات المناخية الرى الشواطئ المدن الساحلية وزارة

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