بعد عامين من الواقعة.. الصدفة تقود لضبط متهم بذبح سائق «توكتوك» بالغربية

تمكنت وحدة مباحث مركز سمنود من ضبط المتهم بذبح سائق توكتوك بواسطة ألة حادة بهدف سرقته، وذلك بعد عامين من الواقعة فى قرية ميت عساس، التابعة لدائرة المركز.

و تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، اخطارًا من العميد أحمد العيدروس، مأمور قسم مركز سمنود، بضبط “ م . ع “ فى حملة مرورية لحيازته مواد مخدرة داخل توكتوك كان يقوده، وبفحص رقم ”الشاسيه والماتور” تبين أن التوكتوك ملك للمجنى عليه " م. ا " 19 سنة، ويعمل سائق، و الذى عثر على جثته ملقاة فى أحدى الأراضى الفضاء بالمنطقة الصناعية فى قرية ميت عساس منذ عامين، مصابا بجرح قطعى فى الرقبة بواسطة ألة حادة.

وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، أعترف المتهم بأرتكابه الجريمة وأستدراج المجنى عليه بهدف سرقة التوكتوك الخاص به وقام بذبحه بواسطة " مطواة " والقاء جثته فى المنطقة الصناعية .

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان عام قسم مركز سمنود، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه.

- ضبط عاطلين قتلا شابا بسبب خلافات

وكان ضباط المباحث الجنائية بمحافظة الغربية، قد نجحوا فى ضبط عاطلين بتهمة قتل شاب بطلقة نارية فى الرقبة من الخلف، وإلقاء جثته على ضفاف النيل بطريق قرية «الراهبين - كفر الصارم»، حيث تم استدعاء سيارة إسعاف تولت نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى سمنود العام.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز سمنود، بورود بلاغات من الأهالي تفيد بعثورهم على جثة شاب مجهول الهوية، ملقاة على ضفاف النيل، بها أثار إصابة بطلقة نارية نافذة في الرقبة.

تم تشكيل فريق جنائي، تحت إشراف العميد محمد عمران، مدير المباحث الجنائية، تمكن من التوصل إلى هوية المجني عليه، ويُدعى «أ. ع.ع. ا»، وشهرته «الطفشة»، يبلغ من العمر 20 سنة، ومقيم بقرية «الراهبين»، بدائرة مركز سمنود.

وأفادت التحريات الأمنية، تحت إشراف الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث المركز، بأن وراء مرتكبي الواقعة كل من «ا. م. ع.»، وشهرته «سعيد البرنس»، عاطل، ومقيم بقرية «كفر حجازي»، دائرة مركز المحلة الكبرى، و«فاروق أ. ع.»، عاطل، 28 سنة، مقيم بنفس القرية، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، بسبب خلافات سابقة مع المجني عليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.