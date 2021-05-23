الأحد 23 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

السبت.. 150 فنانا فى افتتاح معرض «مختارات عربية» بجاليرى ضي

أتيليه العرب
أتيليه العرب

يشهد أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، فى السادسة من مساء السبت المقبل 29 مايو الجاري، أكبر تظاهرة تشكيلية عربية على الساحة الثقافية، بافتتاح معرض "مختارات عربية" الثالث في قاعتي الأتيليه بالمهندسين.

يشارك فى المعرض 150 فنانا عربيا من مصر والسعودية والسودان وسوريا وفلسطين ولبنان والعراق والبحرين والمغرب والصومال، وتحتل مصر الرصيد الأكبر من مشاركات الفنانين كون المعرض يقام في القاهرة، تليها المملكة العربية السعودية.

يتضمن المعرض بعض أعمال الفنانين الرواد الراحلين وكذلك أعمال  المعاصرين والشباب، فى التصوير والرسم والنحت والخزف والجرافيك.

وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون ومدير أتيليه جدة للفنون التشكيلية بالسعودية، إن المعرض يقام في ظل ذاكرة عربية حافلة بمرات ليست قليلة من التلاقي والوصال لتتجلي فيه الروابط الثقافية والتاريخية والمصيرية بين العرب، وهو بمثابة احتفالية ثقافية تشكيلية بهذه المتغيرات التي نتمني أن تشمل جميع المجالات الإبداعية والفنية والحياتية.

وأضاف قنديل، أن المعرض يرصد إلى حد بعيد ويعبر عن التغير الثقافي والإبداعي، ويعد واحدا من أكبر التظاهرات العربية التشكيلية لرواد عرب، أثروا حركة الفن العربي بأعمالهم الفنية الرائعة وآرائهم القيمة التي غيرت كثيرا من المفاهيم، وأشكال الفن وتوجهاته.

واختتم قنديل، مؤكدا أن "مختارات عربية" الثالث بانوراما مصغرة للفن التشكيلي العربي، وكأنه فسيفساء ملونة بألوان قوس قزح المتناغمة لأبناء وطننا العربي الكبير من المحيط إلى الخليج، على الرغم من اختلاف توجهات الفنانين وتباين منطلقاتهم الفكرية.

جدير بالذكر أن أتيليه العرب للثقافة والفنون جاليري "ضي" نظم في فبراير الماضي، ثلاثة معارض للفن التشكيلي في التصوير والنحت، تحت عنوان "ثلاثية نحت وجوه في الطبيعة"، للفنانين خالدة عز الدين حمودة وآلاء نجم وباهر أبوبكر.

ولفت هشام قنديل، رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، في تصريحات صحفية حينها، إلى التزام ضي بخطته السنوية تجاه معارض الفنانين الشخصية، والتي أعلنها مطلع 2021.

أتيليه العرب
أتيليه العرب
أتيليه العرب
أتيليه العرب
أتيليه العرب
أتيليه العرب
أتيليه العرب للثقافة والفنون جاليري ضي مختارات عربية هشام قنديل الناقد التشكيلي هشام هنديل

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