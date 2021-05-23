«صناع الخير» و«الكويتي للمشروعات» يبدأن إعادة إعمار «ميت عفيف» بالمنوفية

بدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية والمكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة، فى تنفيذ أعمال إعادة إعمار قرية ميت عفيف مركز الباجور بالمنوفية، ضمن التعاون المشترك ضمن التعاون المشترك بين المؤسستين لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، إن التعاون مع المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة لإعادة إعمار قرية ميت عفيف بالمنوفية يتضمن إعادة البناء بشكل كامل لعدد من المنازل المتهالكة بالقرية، فضلاً عن عمل أسقف وأرضيات وحمام ومطبخ وسباكة ودهانات ومن المتوقع الإنتهاء من أعمال إعادة الإعمار خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأوضح عبدالجليل، أن التعاون بين صناع الخير والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة متواصل حيث تعاونت المؤسستين فى تقديم مساعدات غذائية للأسر الأشد احتياجا فى حلايب والشلاتين، ومن المتوقع أن ينطلق تعاون جديد بين المؤسستين فى تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة وفى بناء مساجد فى المناطق الأشد إحتياج فى أنحاء الجمهورية.

يذكر أن :صناع الخير" أطلقت مبادرة إنسانية رائدة لتطوير وإعادة إعمار القرى الأشد احتياجا، ونجحت في الانتهاء من تنمية وتطوير قرية دار السلام مركز يوسف الصديق بالفيوم وجارى التخطيط للانتهاء من إعادة تنمية وتطوير 15 قرية أخرى في عدد من المحافظات، وتقوم المؤسسة بإعادة إعمار المنازل المتهالكة داخل القرى المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرعاية وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، حيث تقوم بترميم جدران وعمل أسقف وتركيب باب وشباك وسيراميك الأرضيات وعمل سباكة للحمام والمطبخ وعمل دهانات للمنازل التي تتطلب حالتها ذلك.



كما تنظم "صناع الخير" قوافل طبية للكشف على عيون الأهالي وتقدم الأدوية بالمجان، كذلك توزيع النظارات الطبية للحالات التى ثبت احتياجها للنظارات، كذلك تم إجراء عمليات جراحات عيون مختلفة للحالات التي احتاجت لذلك فضلا عن تنظيمهم في بعض الأحيان قوافل بيطرية لتوقيع الكشف على المواشى بالقرى المختلفة وصرف العلاج اللازم بالمجان.