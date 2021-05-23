«تعليم الغربية»: الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق الاستقرار لدى جميع الطلاب

تفقد المهندس، ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأحد، لجان الامتحان التدريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة بمدرستى طنطا الثانوية بنات، والشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية بغرب طنطا، للاطمئنان على سير الامتحان، وعدم وجود صعوبات في الدخول للامتحان الإلكتروني، حيث يستهدف الامتحان تدريب الطلاب على نماذج الامتحانات، وذلك لوجود أسئلة تمثل ثلث الامتحان الفعلي والتي سوف تعقد إلكترونيا على التابلت التعليمي، بالإضافة إلى اختبار الشبكات الداخلية للمدارس.

وأكد وكيل الوزارة، أن الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق الاطمئنان والاستقرار لدى جميع الطلاب وأولياء أمورهم، من حيث إجراء الامتحان الكترونياً، وضمان سلامة الدخول إلى المنصة الامتحانية وتسجيل الطلاب بكل سهولة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب من حيث الدخول في وقت واحد وإنهاء الامتحان في وقت واحد، وهو ما يستلزم وجود جميع الطلاب لأداء الامتحانات التجريبية المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم، لاختبار شبكات المدارس، ورصد أي مشكلات تتعلق بالاتصال بالمنصة الامتحانية في الوزارة.

كما قام وكيل الوزارة على هامش الجولة بمتابعة مدرسة غياث الدين الرسمية للغات بطنطا، حيث يتلقى عدد من المعلمين والعاملين بإدارة غرب طنطا التعليمية مصل كورونا، ضمن مبادرة "اللقاح أمان"، التي أطلقها محافظ الغربية الدكتور، طارق رحمي، وسوف يتم تلقي جميع العاملين المصل تباعاً ضمن الخطة والبرنامج الزمني لمديرية الصحة بالغربية.

وكان تعليم الغربية، قد أعلن عن إنطلاق فعاليات مبادرة " بإيدينا نجملها" والتي كان قد أطلقها معالي محافظ الغربية في العام الماضي، بهدف تجميل وتطوير الشوارع المحيطة بالمدارس، وعمل لوحات جدارية على أسوار المدارس، وتنفيذ رسومات للشعارات الوطنية على الحوائط، والرسم على الجداريات والمبان المحيطة، بمشاركة أكثر من مائتي معلم ومعلمة من معلمي التربية الفنية بجميع الإدارات التعليمية العشر، بقيادة ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وبإشراف السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، وخالد حسن، موجه عام التربية الفنية بالمديرية، وبحضور كل من صبري الدسوقي، وكيل المديرية، ومنير أبو السعود، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد حموده، مدير إدارة الأمن، ومحمد الفيومي، رئيس وحدة الأزمات بالمديرية، وجميع مديري عموم الإدارات التعليمية العشر.

وقام المعلمون بالرسم على الجداريات لأكثر من 2100 متر، على أسوار المدارس والمبان المدرسية بشارع على مبارك بطنطا، بالإضافة إلى تقليم الأشجار والرسم على البوابات والأسوار المحيطة، والشوارع الفرعية، ضمن تنفيذ المبادرة، كما تم تنفيذ عملية التجميل على مبان مدرستي على مبارك الابتدائية، وطنطا الصناعية بنات، على مدار يومين كاملين.

وخلال تنفيذ فعاليات المبادرة، قدم وكيل الوزارة الشكر لجميع معلمي ومشرفي التربية الفنية المشاركين، على المجهود الرائع والأداء المتميز في العمل، والظهور بالمظهر اللائق، والعمل بروح الفريق، والتي دائما ما تحقق المزيد من الإنجازات، كما قدم الشكر لجميع العمال الذين شاركوا في طلاء المبان الداخلية والخارجية للمدارس، ولجهدهم المتواصل على مدار يومين، ولجميع قيادات المديرية والإدارات التعليمية الذين شاركوا في إشراف وتنفيذ وإخراج هذا العمل المتميز في هذا الوقت القصير.

تعليم الغربية

تعليم الغربية

تعليم الغربية