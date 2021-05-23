الأحد 23 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الناخبون في فيتنام يصوتون في الانتخابات العامة وسط ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

الناخبون في فيتنام
الناخبون في فيتنام

توجه الناخبون في فيتنام إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد لانتخاب 500 مشروع في الجمعية الوطنية في البلاد، بالإضافة إلى أعضاء في المجالس الشعبية في الأقاليم بمختلف أنحاء البلاد.

ويحق لنحو 2ر69 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، وتم تشغيل الأغاني الشيوعية عبر مكبرات صوت لتحفيز الفيتناميين على التصويت.

وسيختار الناخبون 500 مشروع بمختلف أنحاء البلاد من اجمالي 868 مرشحا، ومن المقرر أن يتم إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة السابعة مساء(1200 بتوقيت جرينتش) مع تطبيق بروتوكولات صارمة ضد فيروس كورونا. 

ومن المتوقع صدور نتائج الإنتخابات بحلول 12 يونيو المقبل أو في موعد لا يتجاوز 20 يوما بعد التصويت.

ومنذ بدء الجائحة، سجلت فيتنام رسميا 5141 حالة إصابة بالفيروس بالإضافة إلى 42 حالة وفاة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
 

أعراض الإصابة بـ كورونا
تتضمن الأعراض الشائعة لمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة و الاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

الناخبون في فيتنام فيتنام كورونا كوفيد اللقاح

الأكثر قراءة

رئيس «مكافحة كورونا»: رصدنا حالتين فقط مصابتين بالفطر الأسود

قافلة المساعدات من «تحيا مصر» تصل محطتها الأخيرة تمهيدًا لدخول قطاع غزة

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

التفاصيل الكاملة لاختلاس محصل وكاتب 672 ألف جنيه من شركة المياه بالجيزة

«الصحة»: 400 ألف مواطن حصلوا على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

رئيس لجنة كورونا يكشف تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

دعم لإسرائيل أم حياد.. كيف يمكن تفسير الموقف الأمريكي نحو حرب غزة؟

وفد أمني مصري يزور غزة للمرة الثانية منذ وقف إطلاق النار

ارتفاع إصابات «كورونا» في إسرائيل لأكثر من 839 ألف حالة