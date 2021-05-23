الناخبون في فيتنام يصوتون في الانتخابات العامة وسط ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

توجه الناخبون في فيتنام إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد لانتخاب 500 مشروع في الجمعية الوطنية في البلاد، بالإضافة إلى أعضاء في المجالس الشعبية في الأقاليم بمختلف أنحاء البلاد.

ويحق لنحو 2ر69 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، وتم تشغيل الأغاني الشيوعية عبر مكبرات صوت لتحفيز الفيتناميين على التصويت.

وسيختار الناخبون 500 مشروع بمختلف أنحاء البلاد من اجمالي 868 مرشحا، ومن المقرر أن يتم إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة السابعة مساء(1200 بتوقيت جرينتش) مع تطبيق بروتوكولات صارمة ضد فيروس كورونا.

ومن المتوقع صدور نتائج الإنتخابات بحلول 12 يونيو المقبل أو في موعد لا يتجاوز 20 يوما بعد التصويت.

ومنذ بدء الجائحة، سجلت فيتنام رسميا 5141 حالة إصابة بالفيروس بالإضافة إلى 42 حالة وفاة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



أعراض الإصابة بـ كورونا

تتضمن الأعراض الشائعة لمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة و الاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.