جامعة سوهاج تعلن قبول دفعة جديدة ببرامج التعليم المدمج

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامج مركز التعليم المدمج للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ م، وذلك بنظام التعليم عن بعد، موضحاً أن المركز يتيح للمتقدمين التسجيل في برامج جامعة القاهرة داخل مركز التعليم المدمج بسوهاج، لافتاً إلى أن التقديم مستمر حتى ١٠ يونيو القادم.

وأضاف الدكتور كمال سيد خليل مدير المركز، أن نظام التعليم المدمج الجديد يجمع بين نظام التعليم الافتراضي والالكتروني، من خلال الاعتماد على المحاضرات التقليدية وشبكة معلومات الجامعة، مشيراً إلى أن طلاب الدفعة الجديدة سوف يتابعون المادة التعليمية الإلكترونية المقدمة من جامعة القاهرة عن طريق الوسائط المتعددة، كما سيتم أداء الامتحانات بجامعة سوهاج تحت إشراف أساتذة جامعة القاهرة.

في السياق أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج عن إعفاء أبناء أسر الشهداء من الجيش والشرطة والقطاع الطبي شهداء "كورونا" وأبناء ذوي الإعاقة وذوي الإحتياجات الخاصة، من المصروفات الدراسية لبرنامج "الصيدلة الإكلينيكية" ابتداء من الغام الدراسي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١، جاء ذلك خلال ترأسه الجلسة رقم ١٥ لمجلس كلية الصيدلة، بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد الكلية، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة،والدكتور محمد صلاح وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور ممدوح فوزي منسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية، ، والمحاسب عفت حلمي رئيس الحسابات والموازنة، وصابر أبو عقرب مدير إدارة بشئون الطلاب المركزية .

وقال الدكتور أحمد عزيز أن إعفاء أبناء الشهداء من الجيش والشرطة والقطاع الطبي، يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة، رعاية أبناء أسر الشهداء، تقديراً للتضحيات الكبيرة التي يقدمها ابناء الوطن الأبطال لحماية الشعب المصري من جميع الأخطار التي تحاك به.



وذكر أن الإعفاء من الرسوم الدراسية لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية سيتم بالتنسيق مع جهات أخرى بالدولة، تكفل تقديم كافة أنواع الدعم لتلك الفئة من المجتمع.



ومن جانبه قال الدكتور مجدي القاضي، إن الاجتماع تطرق لجميع البنود المطروحة للمناقشة على جدول الأعمال وتمت الموافقة على عدد كبير منها وإرجاء البعض الآخر، منها تخفيض الرسوم الدراسية لبعض الطلاب نظراً لظروفهم الاجتماعية، ولمن توفي أحد والديه ، شراء بعض الأجهزة والأدوات اللازمة للكلية والمتعلقة بتجويد الخدمة لطلاب البرنامج، تعديل بعض البنود في لائحة البرنامج بما يصب في مصلحة الطلاب، صرف مكافأت مالية عن الفصل الدراسي الأول للجهاز التنفيذي للبرنامج، والعاملين بالكلية والجهاز الإداري، استعدادات الكلية لأداء الامتحانات العملية للفصل الدراسي الثاني، التصديق على محضر الاجتماع السابق، ما يستجد من أعمال.



جدير بالذكر أن الرسوم الدراسية لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية تزيد عن ١٥ ألف جنيه وسيتم الإعفاء منها للمتقدمين الجدد من الطلاب ابتداء من العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١، ولمن تنطبق عليه الشروط.