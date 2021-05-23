الأحد 23 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موديرنا تهدف لموافقة الاتحاد الأوروبي على تطعيم الأطفال بلقاحها ضد كورونا

موديرنا
موديرنا

سوف تقدم شركة "موديرنا" الأمريكية للأدوية طلبا رسميا للسلطات الطبية الأوروبية للموافقة على استخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا في تطعيم القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة ستيفان بانسيل لصحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية.


وقال بانسيل إنه سوف يتم تقديم الطلب لوكالة الأدوية الأوروبية في أوائل يونيو المقبل.
 

وأعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، في وقت سابق أنها تقرر هذا الشهر ما إذا كانت ستوافق على استخدام لقاح فايزر/بيونتك لتطعيم القصر الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما.


ووافقت الولايات المتحدة بالفعل على استخدام لقاح فايزر/بيونتك لتطعيم هذه الفئة العمرية.
 

يشار إلى أن لقاح موديرنا هو أحد لقاحات فيروس كورونا الأربعة المصرح باستخدامها لتطعيم البالغين في الاتحاد الأوروبي.


وقال بانسيل للصحيفة، ردا على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا مهددة بموجة رابعة من الوباء: "بحلول الصيف، سوف يكون كل البالغين الراغبين في التطعيم قد تلقوا جرعتهم الأولى".


وأضاف: "بعد ذلك، يجب أن ننتقل بسرعة كبيرة إلى صغار السن في الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما"، مشيرا إلى أن الهدف المثالي هو حماية هذه الفئة العمرية بحلول نهاية أغسطس. 

وقال بانسيل إنه بدون التطعيم على نطاق واسع، لا يمكن استبعاد خطر حدوث موجة رابعة.
 

وتضررت فرنسا بشدة من الوباء، حيث سجلت أكثر من 100 ألف حالة وفاة بسبب مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا.

أعراض الإصابة بـ كورونا
تتضمن الأعراض الشائعة لمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة و الاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

موديرنا كورونا كوفيد اللقاح فيروس كورونا

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