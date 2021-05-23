الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لليوم الثاني.. شواطئ مصيف بلطيم تشهد إقبالا متوسطا من المواطنين

مواطنين علي شواطئ
مواطنين علي شواطئ بلطيم

شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، عدداً من حملات النظافة والرش والتعقيم بشواطئ المصيف الستة، أعمال إزالة الحشائش والحلف والغاب، بالإضافة لرفع المخلفات المتراكمة بالشواطئ بداية من منطقة الفنار غرباً حتى منطقة الفيروز، وتسوية الرمال وتمهيد المشايات المؤدية إلى الشواطئ، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمصيف.

كما شهد مصيف بلطيم إقبالا متوسطاً من المواطنين والمصطافين، في ثاني أيام إعادة فتح المصايف بعد قرار مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر  الشيخ، لتطبيق الاجراءات الإحترازية.

وقال هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه أشرف على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ورش وتعقيم شوارع المدينة المختلفة، وصيانة كشافات الانارة والاعمدة، وقص وتهذيب الأشجار ونظافة الجزر الوسطى من الحشائش الضارة ورفع جميع مخلفات الأشجار والحشائش وكنس الطرق ورفع جميع الرمال والاتربة أولاً بأول، مشدداً على ردم جميع البرك والمستنقعات بمنطقة الفيروز بجوار كورنيش الفيروز الجديد ، نظراً لارتفاع منسوب المياه الجوفية والقضاء على جميع المياه المتراكمة داخل المناطق السكنية ،حرصا على سلامة المواطنين والصحة العامة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين ،والتواصل معهم ميدانياً.

وأضاف عبد القوي، أن مجلس أمناء مدينة مصيف بلطيم، الذي تم تشكيله بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عقد اجتماعاً، ناقش خلاله عدداً من الموضوعات، منها تشغيل أفراد الإنقاذ على الشواطئ، وأمن على البوابات الرئيسية النرجس والامل، وجاري الإعداد لافتتاحهما لحين الانتهاء من أعمال الرصف، وتشغيل الطفطف، والشماسي، والإعداد لتطوير الميادين وتأجير المحلات الفضاء لتنتهي مع المدة الباقية للمحلات المؤجرة المجاورة .

يذكر أن؛ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر بيانا وجه خلاله بالاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والخاصة بقرارات الغلق وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة ، مؤكداً أن مجلس الوزراء رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرر إعادة فتحها وإتاحتها، لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأنه وجه رئيس مدينة مصيف بلطيم، بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات، واستمرار التعقيم والرش للشواطئ ،وتمشيط المشايات بمعدات اللوادر وتمهيدها لكبار السن وذوي الهمم، ومنع الإشغالات في مناطق تواجد المصطافين، مشدداً  على أن الكورنيش خاص بالمصطافين ، موجهاً بمنع مرور السيارات بجوار الشواطئ الستة المطلة على البحر، وتأمين المناطق التي بها ألعاب الأطفال.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، أنه وجه بالاستعانة بالطفطف كتجربة، لتيسير حركة المواطنين، مشدداً على أن يكون هناك تباعد بين مستقليه ، كما وجه بفتح الصيدليات وتأمينها، وتشغيل الوحدات الصحية بالمصيف " وحدة طب الاسرة بالأول والنرجس، وتوفير كافة الأدوية والأدوات اللازمة، كما شدد على تواجد سيارات الإسعاف بالمصيف، بالإضافة لتمركز سيارات إسعاف على الطريق الدولي الساحل.

وقال العميد هاني محمد عبد القوي، إن المحافظ وجه بضرورة المتابعة اللحظية، لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حزم، وفرض غرامات فورية على المخالفين، وإلزام أطقم عمال الشواطئ بارتداء الكمامات، وتوعية المواطنين بارتدائها في حال التواجد على رمال الشواطئ، والالتزام بوجود جهاز قياس درجات الحرارة على بوابات الشواطئ، والتأكد من وجود مسافات بينية ٤ متر بين كل شمسية وأخرى، والتعقيم المستمر والدائم لدورات المياه، مؤكدًا على المرور المستمر  من قبل إدارة المصيف والمتابعة على الشواطئ للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كفر الشيخ بلطيم شواطئ كورونا مواطنين

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