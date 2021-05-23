للتوعية بأهمية لقاح كورونا.. اتحاد طلاب جامعة أسيوط يطلق حملة «تطعيمك أمانك»

أشاد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بما يتمتع به أبناء الجامعة من وعي متميز لمختلف القضايا الراهنة والتحديات التي تواجه وطنهم والتفاعل معها بشكل إيجابي ومؤثر، مؤكداً على إيمانه بقدرات طلاب الجامعة في التأثير الفاعل في مجتمعهم الجامعي والخارجي، وحرص إدارة الجامعة على توفير لهم كافة سبل الدعم والرعاية من أجل تمكينهم للقيام بالدور المنوط بهم .

جاء ذلك تعقيباً على إعلان الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إطلاق اتحاد طلاب الجامعة لحملة توعوية بعنوان "تطعيمك أمانك" للتعريف بأهمية اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

- انطلاق الحملة بمشاركة 50 طالبا

وشارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب صباح اليوم الأحد، في وقائع انطلاق الحملة وذلك بحضور الدكتور مصطفى فايز جاد الرب، مدير عام مستشفى الطلبة الجامعي، والدكتور مصطفى أبو العلا، ومجموعة من الطلاب تقارب 50 طالب من مختلف الكليات بقيادة الطالب عبد الرحمن صفوت رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه الطالب أحمد عصام الدين .

- دعوة طلاب الجامعة للتسجيل وتلقي اللقاح

وأطلق الدكتور شحاتة غريب دعوته خلال الحملة لأكثر من 80 ألف طالب من أبناء الجامعة بمختلف الكليات للإسراع فى تسجيل رغباتهم فى تلقى اللقاح المضاد لفيروس والاستفادة من الحملة الموسعة، التى أعلن عنها الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والتى بموجبها سوف يتم توفير اللقاح لكافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب المنتسبين لها وذلك فى مقرات طبية داخل الجامعة والمستشفيات التابعة لها وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة .

وأكد أن هذه الحملة تمثل انفراداً لجامعة أسيوط على مستوى الجامعات المصرية ، وانعكاساً لحرص إدارة الجامعة على الحفاظ على صحة وسلامة أبنائها، وأهمية استفادة الطلاب بتلك الخدمة الهامة المتاحة بجامعة أسيوط والتى فى إطارها تم تخصيص مستشفى الطلبة كمقر مركزى لتوفير استمارات التسجيل وجميعها من الطلاب، وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، وبجهد من إدارة الطب الوقائى بالإدارة العامة للشئون الطبية بمستشفى الطلبة بالتنسيق مع وحدة إدارة مكافحة العدوى بمستشفيات أسيوط الجامعية برئاسة الدكتورة هبه الله جمال راشد مدير الوحدة.

من جهته مدير عام مستشفى الطلبة الجامعي أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات بمستشفى الطلبة وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجامعة بتوفير اللقاح لكافة أبناء الجامعة من الطلاب، والتي تهدف إلى تيسير إجراءات التسجيل على الطلاب منذ الساعات الأولى لبدء أعمال المبادرة بالمستشفى واستقبال الطلاب للتسجيل خلال ساعات العمل والتى تمتد من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً وذلك بمعدل من 50 إلى 100 طالب يومياً.

- اللقاحات آمنة ومعتمدة من وزارة الصحة

و أكد مدير المستشفى ان كافة اللقاحات آمنة ومعتمدة من وزارة الصحة، مناشداً كافة الطلاب بالإسراع فى عملية التسجيل خاصة فى تلك الآونة والتى تتزامن مع تواجد الطلاب بشكل مكثف داخل الكليات لاستكمال أعمال الفصل الدراسى الثانى وكذلك قبل انطلاق ماراثون الامتحانات مطلع يونيو القادم وهو ما يعد ميزة كبرى توفرها إدارة الجامعة لطلابها باعتبارهم عصب المجتمع وقوته.

وأوضح رئيس اتحاد طلاب الجامعة عبد الرحمن صفوت أن اليوم تم تطعيم قافلة طلابية تضم أعضاء اتحاد طلاب الجامعة والكليات وذلك للتوجه لمستشفى الطلاب لتسجيل بياناتهم ورغبتهم فى تلقى اللقاح وإطلاق رسمى لحملة " تطعيمك ’مانك " والتى سوف تتضمن عدد من الإجراءات لتوعية الطلاب بأهمية اللقاح ، وتوضيح إجراءات التسجيل ، وتوفير الاستمارات المخصصة لذلك فى مقرات ثانية فى الكليات وأمام لجان الامتحانات .

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