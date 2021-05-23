العراق: القبض على مسئول بارز في داعش وآخر من أهم ممولي التنظيم

ذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، أنه تم القبض على أحد أبرز عناصر ما تسمى بكتيبة الحدود في "داعش" بعد قدومه من سوريا.

وقالت المديرية- في بيان، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية- "إنها تمكنت من القبض على الإرهابي المكنى بـ (أبو بلال) أبرز عناصر ما تسمى بـ (كتيبة الحدود) أثناء تسلله إلى أراضينا قادما من سوريا، حيث تم مراقبة تحركاته عبر الكاميرات الحرارية ونصب كمين محكم له في جلبارات التابعة إلى ناحية ربيعة غرب نينوى والقبض عليه".

وأضافت أن "أحد العناصر التي شاركت بعدة عمليات إرهابية ضد قواتنا الأمنية، ولدية ثلاثة أشقاء من قيادات (داعش) الإرهابي تم قتلهم أثناء معارك التحرير"، مؤكدا أن الإرهابي يعد واحداً من المطلوبين للقضاء.

وأشارت إلى أنه تم أيضا القبض على أحد أهم ممولي أوكار تنظيم (داعش) الإرهابي غرب نينوى.

وقد دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى أن "الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف".

وقال صالح - لدى تقديمه مشروع قانون استرداد عائدات الفساد، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، ودعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها في سبيل الحد من آثار الفساد".

وشدد على أن الفساد عطل إرادة الشعب في التقدم والبناء، وبسببه خرج الشباب المتظاهرين مطالبين بوطن يخلو من الفساد.. موضحا أن العراق خسر بسبب الفساد أموال طائلة، وإن ملايين الدولارات لا سيما من قطاع النفط تم تهريبها إلى الخارج.

وأكد أنه لا يمكن التعامل مع الفساد محليا، وأن القانون الذي تقدم به يسعى لاسترداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية والمتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة.

ودعا جميع المؤسسات الرسمية والفعاليات الاجتماعية والمدنية إلى اتخاذ وقفة جادة وحاسمة وحازمة لمواجهة الفساد، وعدم التهاون في مواصلة طريق الإصلاح من أجل دولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة، خادمة لمواطنيها.

الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب

وشدد رئيس العراق على أن الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب، ويسعى لإدامة وضعه وتغذية العنف والانقسامات وتهديد السلم المجتمعي، والتأثير على الإرادة الحرة للعراقيين.

وفي سياق متصل، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن العراق يلعب الآن دورًا كبيرًا يسهم في استقرار المنطقة، ويمارس دورًا كبيرًا لجمع الآخرين على طاولة الحوار والتفاهم.

جاء ذلك خلال لقاء "الأعرجي"، رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الفرنسي فرانسواز دوما، والوفد المرافق لها، حيث بحثا تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، لاسيما الأمنية والعسكرية، إلى جانب بحث تفعيل عقود التسليح مع وزارة الدفاع العراقية.

