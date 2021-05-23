الأعلى للثقافة يقيم ندوة «الدولة الوطنية في عالم متغير» عبر زووم.. الأربعاء

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تنظم لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس ومقررها الدكتور جمال زهران، ندوة "الدولة الوطنية في عالم متغير: المستجدات السياسية والاقتصادية"،

وذلك في تمام السادسة من مساء الأربعاء 26 مايو الحالى.

ويدير الندوة المهندس محمد أحمد مرسي - أستاذ العلاقات الدولية وعضو اللجنة "، ويشارك بها كل من: السفير الدكتور بدر عبد العاطي" مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية “، الدكتور أحمد غنيم- الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية؛ المستشار الثقافي المصري الأسبق في برلين وفيينا، والدكتورة هدى رؤوف- مدرس العلوم السياسية وعضو اللجنة، كما يصاحب الندوة بث مباشر عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك على الرابط التالي: https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

وتهدف الندوة إلى عرض المستجدات والتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الدولة الوطنية في ظل عالم يتشكل وعرضها من وجهت نظر مصرية، التواصل مع الشباب المصري المقيم في الخارج وتوضيح حجم التفاعلات الدولية التي تؤثر على مصر والمنطقة وما يجب أن نقوم به سواء في الداخل أو الخارج من أجل دعم الدولة وجهودها في الحفاظ على الدولة الوطنية قوية وبناء عقل جديد قادر على التكيف مع هذا العالم الجديد الذي تكون ومازال يتكون، مع عرض الرؤية المحلية للمشروع التنموي المصري ودور كل مصري فيه، مع تقديم رؤية مصرية لما يحدث حولنا.

أما عن محاور الندوة فتتناول:

• بناء الهوية الوطنية على أسس حديثة ودور الدولة في إعادة صياغة هذه الهوية الأصيلة التي تعتمد على الاعتدال والوسطية والاعتزاز التاريخ والحضارة المصرية التي تعتبر البنية التحتية الثقافية والمعرفية للحضارة الإنسانية. (وضع المنتج الثقافي في البناء الاقتصادي الجديد للدولة – الصياغة الجديدة للتراث الحضاري المادي وغير المادي من خلال تدشين سلسلة من المتاحف المتطورة المتخصصة – المستجدات الاقتصادية العالمية في ظل عالم ما بعد كورونا واستجابة الدولة لها)

• تعامل الدولة مع المتغيرات الدولية في ظل إعادة توزيع القوة وظهور قوى عالمية بمشروعات جديدة. ما مدى تأثير هذا على مصر وما دور المصريين في الداخل والخارج لدعم تحركات الدولة المصرية. (الصين ومشروع الحزام الطريق – التنافس الدولي وانعكاساته على المنطقة ومصر – وجهت النظر المصرية في التعامل مع القضايا السياسية الدولية)

• القوى الإقليمية والتنافس على المجال الحيوي المصري، الرؤية المصرية للقضايا الإقليمية. (التهديدات الإقليمية والسياسة الخارجية المصرية)

وعن المتحدثون:

- الدكتور أحمد فاروق غنيم: أستاذ اقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسة جامعة القاهرة. المدير تنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. المستشار الثقافي المصري الأسبق في برلين وفيينا، وزميل مشارك بمنتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية بالقاهرة وكذلك المركز الاجتماعي والاقتصادي للبحوث ببولندا. ويعمل الدكتور غنيم كمستشار للعديد من الهيئات الدولية والاقليمية كجامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

- السفير الدكتور بدر عبد العاطي: مساعد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا. عمل سفيرًا في عدد من سفارات مصر بالخارج مثل تل أبيب، طوكيو، واشنطن، بروكسل. عمل في عدد من الإدارات بديوان عام وزارة الخارجية، من بينها مكتب وزير الخارجية ومدير شؤون فلسطين. متحدثًا رسميًا لوزارة الخارجية وفي 8 يوليو 2015 سفيرًا لمصر لدي ألمانيا. حاصل على دكتوراة في العلاقات الدولية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة في 2003.

- الدكتورة هدى رؤوف: مدرس العلوم السياسة والعلاقات الدولية بكلية الاقتصاد وسياسة جامعة الجيزة الجديدة. ومتخصصة في الشئون الإقليمية وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة.