الأحد 23 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

«تزوج مرتين ومثل مع سعيد صالح».. معلومات عن محمد رمضان في عيد ميلاده

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

يحتفل اليوم الفنان محمد رمضان بذكرى عيد ميلاده الـ33، حيث ولد في يوم 23 مايو عام 1988 بمحافظة قنا.

ويرصد الدستور في السطور التالية أبرز المعلومات حول الفنان محمد رمضان:

  • بدايته الفنية بدأت من المسرح المدرسي وحصل وقتها على جائزة أحسن موهوب على مستوي الجمهورية ثلاث مرات متتالية.
  • تزوج مرتان الأولى في عام 2008 وأنجب ابنته حنين وانفصل في عام 2012 ثم تزوج مرة ثانية في نفس العام وأنجب علي وكنز.
  • بدأ مسيرته التمثيلية في مسرحية قاعدين ليه للنجم الراحل سعيد صالح عام 2006 .
  • شارك مع النجم الراحل عمر الشريف في مسلسل "حنين وحنان" في عام 2007 وأشاد به وصرح بأنه سيستكمل مسيرته الفنية.
  • شبهه الجمهور بالنجم الراحل أحمد زكي بعد أن اتقن تقليد اداءه في مسلسل "السندريلا".
  • توالت أعماله الفنية بأدوار صغيرة حتى قدم دورا مؤثرا في فيلم "رامي الأعتصامي" للفنان أحمد عيد في عام 2008.
  • شارك بعد ذلك في عدد من الأعمال الفنية ومنها: " أولاد الشوارع، وحنان وحنين وفي أيد أمينة ورمانة الميزان، وهانم بنت باشا، والجماعة، وإحنا الطلبة".
  • مسلسل "أبن حلال" أولى بطولاته المطلقة.
  • فيلم عبده موته أولى بطولاته السينمائية.
  • رئيس جمهورية نفسه أولى بطولاته المسرحية.
  • مسلسل موسى أخر أعماله الفنية.
  • بدأ دخول عالم الغناء بأغنية "نمبر وان" ثم قدم العديد من الأغنيات وحقق نجاحا كبيرا بها بجانب التمثيل.

 

آخر أعمال محمد رمضان الفنية:

وشارك النجم محمد رمضان في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل “موسى” وشارك في بطولته كل من عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى .

 

كما طرح محمد رمضان أحدث اغنياته بعنوان "فيرساتشي بيبي" بالتزامن مع عيد الفطر الماضي، حيث أعلن عن تبرعه بكامل إيرادات كليبه الجديد لصالح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تضامنا مع ضحايا العدوان الإسرائيلي في حي الشيخ جراح.

 

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