الأحد 23 مايو 2021
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الكرازة

الكنيسة المارونية تُنظم احتفالات «الخماسين» المقدسة

الانبا جورج شيحان
الانبا جورج شيحان

تنظم الكنيسة المارونية بمصر، اليوم، احتفالات الخماسين المقدسة.

ويقرأ المسيحيون الموارنة في هذه المناسبة عدة قراءات روحية على مدار اليوم، وخلال القداس الإلهي.

كما تحتفل الكنيسة المارونية الكاثوليكية اليوم ايضا في قداسها الإلهي بعيد الإنجيليّ مار يوحنّا الرسول.

ويأتي التعليق الكتابي على قراءات اليوم من عظات وأقوال وتأملات القدّيسة تيريزيا الطفل يسوع والوجه الأقدس التي عاشت في الفترة (1873 - 1897)، وهي راهبة كرمليّة.

وعن تاريخ الكنيسة المارونية بمصر، قال الانبا جورج شيحان، مطران الكنيسة المارونية بمصر، في تصريح خاص للدستور: "الموارنة موجودون في مصر الحبيبة منذ أكثر من 600 عام، وقد كشفت عنه الوثائق وكتب التاريخ، وكان الموارنة أقلية متميزة في مصر أوكلت إليهم بعض الأعمال والمهام المتميزة، ويوجد مخطوط في المتحف البريطاني يحمل اسم الابتهالات، وقد جاء فيه أن قسًا مارونيًا قد نسخه عام 1498 وتضمن السجل أسماء الولادات والزواج. إلا أن أول كنيسة مارونية قد تأسست في ربوع مصر الحبيبة كانت كنيسة البارجة في دمياط وأسسها الأب موسى هيلانة الراهب الماروني الحلبي عام 1745 بعد ازدياد أعداد الموارنة في دمياط وبقية أنحاء مصر".

 

وأضاف: "شعور عظيم أن أخدم الرعية في بلد عظيم كمصر أكبر البلدان العربية، ولا سيما أن هذا البلد المبارك قد احتضن أجدادنا الموارنة وفتح ذراعيه لهم، فأسسوا نهضة ثقافية وفنية وحضارية كبيرة. أمر بجانب أوبرا الإسكندرية أتذكر مؤسسيها عائلة قرداحي. أمر بجوار نقابة المحامين أتذكر أنطون مارون، أقرأ صحيفة الأهرام أتذكر داود بركات وأنطون الجميل وعزيز ميرزا رؤساء التحرير الرواد، وأرى لوجو الأهرام الحالي الذي صممه أندراوس ضرغام. أشاهد بعض الأفلام التاريخية العظيمة أتذكر المنتجة آسيا داغر. أمر في شوارع مدينة نصر أجد شوارع تحمل اسم أمين الريحاني وحبيب جاماتي. إنه شعور عظيم أن أجد روح وأسماء وأعمال الأجداد الموارنة تطوف في كل ربوع مصر العظيمة".

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