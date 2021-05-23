الأحد 23 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«الهجرة» تطلق أبليكيشن «اتكلم عربي» غدًا

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

أعلنت  وزارة الدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن إطلاق  تطبيق "اتكلم عربي" بالتعاون مع دار نهضة مصر للنشر، غدا الإثنين.

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها الوزارة بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، في تصريحات سابقة لها، إن إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بمبادرة "اتكلم عربي" يمثل خطوة رئيسية نحو تنفيذ أشمل للمبادرة، ليتيح الفرصة أمام أجيالنا المصرية الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة، بالاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية، وتقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا، حيث تستهدف المرحلة الأولى من التطبيق الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، والمرحلة الثانية من سن 6 إلى 9 سنوات، والمرحلة الثالثة من سن 9 الى 12 سنة.

 

تطبيق “اتكلم عربي”

 

وأضافت الوزيرة أن إعداد وتنفيذ التطبيق جاء بالتعاون مع شركة  "دار نهضة مصر للنشر"، والتي تقدم محتوى يستخدم أحدث وسائل ومفاهيم تكنولوجيا التعليم في تطوير التطبيق مثل استخدام مفهوم التحفيز أو الـ Gamification والذي يضمن تجربة تعليمية تفاعلية ومسلية للأطفال من خلال وجود الألعاب والمسابقات مع فرصة تجميع النقاط والحصول على الجوائز، كما يعتمد التطبيق بالأساس على استخدام الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence والذي يضمن تجربة تعليمية فردية لكل طفل من خلال تحديد مستواه ونقاط القوة والضعف لكل طفل عل حدة ومن ثم العمل على تقويتها من خلال اعادة المحتوى وتقديم المزيد من التدريبات.

 

 

أغنية مبادرة «اتكلم عربي»

 

الجدير بالذكر أن قد تم إطلاق الأغنية الرسمية لمبادرة «اتكلم عربي» أوائل أبريل الماضي، من غناء المطربة كارول سماحة وتأليف الدكتور مدحت العدل وتلحين ميشيل فاضل، وقد لاقت الأغنية نجاحًا ورواجًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وأذيعت في القنوات التليفزيونية عبر عدة برامج.

 

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