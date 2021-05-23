رسالة استياء وتحذير من رواد «السوشيال ميديا» لعملاء الطابور الخامس جمال عيد وحسام بهجت

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، هجوما حادا على جمال عيد وحسام بهجت واصفين إياهما بعملاء الطابور الخامس المتآمرين على مصر.



وأكدوا أن "عيد وبهجت" رؤوس الفتنة والخيانة ولم ولن يقفا ولو مرة واحدة في صف الشعب ومصلحة البلد بل يستمران في انحيازهما الأعمى لصالح الخونة الممولين من جهات يعلم الله مدى حقدها الأعمى ضد هذا الوطن، فهما لا يخجلان من دعمهما لجماعة الإخوان الإرهابية والدفاع عنها وعن عناصرها والمطالبة بالإفراج عنهم متناسين تورطهم في جرائم القتل والترويع وأن أياديهم ملطخة بدماء الشهداء.



وتابع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ذاكرة الشعب المصري صارت قوية. هل نسيتم دعمكم للجماعة الإرهابية واحتفالكم معها بسرقة مصر في غفلة من الزمن؟، وهل نسي الشعب أن بلدهم كادت تنهار بسبب هذا الخليط القذر من العملاء عبيد الدولار.

واختتموا قائلين، احذروا أيها العملاء الخونة، سيأتي يوم الحساب قريباً

ولن ينسى الشعب متاجرتكم بدماء أبنائه الشهداء.