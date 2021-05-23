الكاتب عبد الله المكاوي: الدورة 52 لمعرض الكتاب التحدي الأكبر أمام هيئة الكتاب

أكد الكاتب عبد الله المكاوي، أن تنظيم معرضين للكتاب وهما معرض الإسكندرية ومعرض فيصل الذي انطلقا الشهر الماضي، في ظل هذه الظروف الاستثنائية يعتبر إنجازا إيجابيا تحسب لصالح هيئة الكتاب ووزارة الثقافة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن تنظيم هذين المعرضين الوطنيين يعتبر بمثابة محاولة لإعادة الحياة وإنعاش القطاع الذي تضرر كثيرا من الإغلاق الذي فرضه الوباء العالمي، معتبرًا أن المعارض التي أعيد بعثها بعد انقطاع بسبب ظروف الجائحة تعتبر خطوة ناجحة على طريق عودة إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب المزمع انعقاده في يونيو المقبل، والتي يعد تحديا كبيرا للهيئة العامة المصرية للكتاب.

- إقامة المعارض ضمانة لاستمرار حركة النشر

وأوضح «المكاوي» أن استمرار إقامة المعارض المحلية رغم كل الظروف يعتبر ضرورة، لأنه الضمانة الوحيدة لاستمرار حركة النشر بمصر ورواج الحركة الثقافية وازدهارها.

وأشار الكاتب الشاب إلى أن الإقبال الكبير الذي شهده معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، يؤكد تعطش الكثير من المصريين للقراءة، الأمر الذي بدا وكأن الزائرين، وأغلبهم من العائلات، كانوا ينتظرون إقامة المعرض، واستكمل أن المعرض تميز بالتنظيم الشديد والإجراءات الاحترازية الصارمة للوقاية من جائحة كورونا، ولفت إلى أن المعرض كان يضم العديد من الإصدارات العربية والأجنبية التي تناسب أذواق شرائح متعددة من القراء.

- إشادة بفكرة «كتاب ستوك»

وأشاد «المكاوي» بالمجهود الذي تبذله الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في محاولة منها لتعويض دور النشر وجمهور معارض الكتاب المختلفة، عن توقف المعارض الفترة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، معبرا عن إعجابه بالفكرة الجديدة التي أطلقها هيئة الكتاب في معرض فيصل الذي انطلق خلال شهر رمضان، وهي فكرة «كتاب ستوك» التي تم تطبيقها لأول مرة في معرض فيصل الرمضاني للكتاب، والفكرة تعني أن جميع الإصدارات التي سيتم عرضها في المعرض هي إصدارات قبل عام 2016.

وأشار الكاتب عبد الله المكاوي، إلى أن هيئة الكتاب بدأت الاستعداد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، باجراءات استثنائية واحترازية هذا العام، لتفادي انتشار فيروس كورونا في الموجه الثانية، مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها هذا العام وفق ما أعلنته هيئة الكتاب، ستساهم في تقليل التكدس في صالات المعرض، وطالب أن يتم إطلاق معرض إلكتروني على هامش معرض الكتاب لتسهيل البيع والشراء وحضور الفاعليات "أونلاين".