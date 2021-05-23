هجوم حاد على الهارب ممدوح حمزة.. اعترف بالانضمام لمجموعات تسعى لنشر التخريب والفوضى

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، ممدوح حمزة واصفين إياه بالخائن العميل المتآمر الذي يسعى لإعادة مصر للفوضى.



وقال المهاجمون، "الهارب ممدوح حمزة كغيره من المتآمرين على بلدنا فهو سقط في أعماق بئر الخيانة التي لا قرار لها، وبرغم ذلك كلما يتحدث يكشف حقيقته ويقدم تفسير لكثير من الألغاز التي تحيط بعلاقته بجماعة الإخوان الإرهابية والمحرضين على الفوضى والإرهاب".



واستطرد المهاجمون:" ألغاز الهارب ممدوح حمزة و مواقفه المريبة، كانت تجعل الرأي العام يتساءل ما هي الروابط التي تجمعه مع الجماعة الإرهابية والعملاء من الطابور الخامس في مصر؟".



وأضاف المهاجمون :" شاء الله أن يتحدث العميل الهارب ويفضح نفسه بنفسه أمام الشعب المصري، بأنه ليس من بين النشطاء الذين يمارسون أنشطتهم بشكل فردي ولكنهم مجموعة واحدة تقوم بممارسة نشاطهم الهدام بشكل منظم ويقومون بالتنسيق مع بعضهم البعض".



واختتموا:" لقد كشف الشعب خيانتك وعمالتك وأساليب تحريضك للبسطاء، وتشويهك للدولة المصرية للعودة للخراب ويحذرك المصريون للمرة الأخيرة من التمادي في أساليبك القذرة أيها الهارب العميل".