«تعليم البحيرة» يتابع سير الامتحان التجريبي الثاني لطلبة الثانوية العامة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بمتابعة سير الامتحانات التجريبية الثانية لشهر مايو الجاري لطلاب الصف الثالث الثانوي، والتي انطلقت اليوم الأحد، وتستمر على على مدار 3 أيام حتى الخميس المقبل.

و قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه يتم متابعة سير الامتحانات أولاً بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل كل إدارة تعليمية، كما تم توفير كافة وسائل الأمن والهدوء والسلامة واتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة لحسن سير الامتحانات والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب .

- 27 ألف و636 طالبا يؤدون الامتحانات

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إلى أن الامتحان التجريبي الثاني والمقرر خلال أيام 23 و 25 و 27 من مايو الجارى يستهدف 27 الف و 636 طالبا وطالبة بنطاق المحافظة لطلاب التابلت، لافتا إلى أنه يتم أداء الامتحان بالمدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر، أما طلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية، يخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت الموجودة فى التابلت من خلال لجان المدارس.

وأشار"الديب"، أن الامتحان تجريبي للتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة من ناحية الطلاب واختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية كما يعد هذا الامتحان تجريبيا بلا درجات وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لإفادة كل طالب من التجربة .

- 23 ألف و117 طالبا أدوا امتحانات اليوم

كما تم اليوم متابعة سير الامتحانات التجريبية فى يومها الأول حيث أدى 23 ألف و117 طالبا وطالبة الامتحانات فى مواد اللغة العربية واللغة الانجليزية واللغة الثانية وذلك منذ الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر، بلغت نسبة الحضور84%.