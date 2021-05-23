تحريات المباحث تثبت اختلاس موظف عهدة لحوما بـ141 ألف جنيه

تستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة حول اتهام أمين عهدة بإحدى الشركات الاستهلاكية باختلاس لحوم من جهة عمله تقدر قيمتها بـ 141 ألف جنيه، في القضية رقم 8590 لسنة 2020 جنایات الزيتون المقيدة برقم 1659 لسنة 2020 کلی غرب القاهرة، وفي هذا التقرير نستعرض نص التحريات حول الواقعة.



جاء بأقوال نقيب شرطة بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بأن تحرياته السرية دلته على صحة ارتكاب المتهم لواقعة اختلاسه للعهدة المسلمة إليه بصفته أمين العهدة بأحد الشركات الاستهلاكية عن شهر يوليو 2019 بقيمة 1411767 جنيه .

- أقوال الشهود

كما جاء بأقوال أخصائي متابعة بإحدى شركات للمجمعات الاستهلاكية، إنه حال تفتيشه الدوري على المجمع الاستهلاكي التابع لشركة محل عمله تبين من جرد قسم الجزارة والإطلاع على دفاتر العهدة وأذون الإضافة ودفتر المبيعات وجود عجز بعهدة المتهم من اللحوم بقيمة 50 14194 جنيه.

وجاء بأقوال باحث قانوني بديوان عام محافظة القاهرة ، أنه بفحصه لأعمال المتهم وعهدته بناء على قرار النيابة العامة بتشكيل لجنة من محافظة القاهرة، تبين وجود عجز بعهدته عن شهر يوليو 2019 يقدر بقيمة 118 ألف جنيه.

- تفاصيل قرار الإحالة

وكشف قرار إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات، والذي أعدته النيابة العامة، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "ع. ظ" (هارب)، عامل، 38 سنة، أنه في شهر يوليو 2019 بدائرة قسم الزيتون محافظة القاهرة، بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع "أمين عهدة بإحدي المجمعات الاستهلاكية" اختلس اللحوم المبينة بالأوراق والبالغ قيمتها 141 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته أنفة البيان فاختلسها لنفسه بنية التملك كما هو مبين بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة.