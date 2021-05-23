الأحد 23 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكرانى تعزيز العلاقات الثنائية

سامح شكري
سامح شكري

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا وفرص تطويرها، كما تم تناول مجمل الأوضاع والقضايا الإقليمية في المنطقة.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أطلع نظيره الأوكراني على الجهود المصرية المكثفة التي بذلت لتحقيق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وحرص القاهرة على تثبيته، مؤكدا في هذا السياق على أهمية إعادة إطلاق مسار المفاوضات في أقرب فرصة، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الدولية في هذا الشأن، حيث إن غياب أي أفق حقيقي لعملية السلام قد يؤدي لاستمرار تجدد الصراع بين الطرفين.

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