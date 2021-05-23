إحالة عاطلين كونا تشكيلا لتزوير المحررات الرسمية بالنزهة للجنايات

قررت نيابة النزهة، اليوم الأحد، إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، بتهمة التزوير، وأكدت تحريات المباحث أن المتهمين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير البطاقات الشخصية، وعقود زواج وطلاق، ورخص قيادة مقابل أموال، وأضافت التحريات، أن المتهمين، زورا المحررات الرسمية فى شقة أحدهما عن طريق "أكلاشيهات" وأختام مزورة.

- تفاصيل الواقعة

وتعود الواقعة إلى نجاح وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بالقاهرة في ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة أجرة "تاكسي" ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (بطاقة رقم قومى باسم أحد الأشخاص - نموذج لبطاقة رقم قومى بإسم سيدة "جاهزة للطباعة" - رخصة تسيير سيارة باسم أحد الأشخاص - بطاقة رقم قومى خالية من البيانات - 4 نماذج لرخصة مرور خالية من البيانات - أكلاشيه تقرأ بصمته لإحدى الشركات – عدد من خطابات التعيين وصور لبيانات نجاح لأشخاص مختلفة ووثائق زواج وطلاق وعقود منسوبة للعديد من الجهات جميعها مزورة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية).

- اعترافات المتهمين

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام)، باستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه.

وعثر بحوزته على (6 أختام منسوبة لجهات حكومية - 3 أكلاشيه منسوب لبعض الجهات الحكومية – عدد من الشهادات المؤقتة والنماذج والاستمارات بعضها خالية البيانات وأخرى ممهورة بخاتم شعار الجمهورية – عدد من عقود بيع أراضي وعقود زواج، وطلاق، وجميعها مزورة، وكذا مبلغ مالي).

وبمواجهتهما أقر باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.