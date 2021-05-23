جولة لأعضاء دفعة «أحمد منسي» بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين بمشروعات القاهرة

واصل الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة، جولته مع ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (EPLP) «دفعة الشهيد أحمد منسي» في محافظة القاهرة.

وأجرى «فوزي» رفقة المتدربين جولة ميدانية بنطاق حي روض الفرج، في حضور رئيس الحي وتفقد منطقة عزبة الصفيح، التي تم إزالتها وتكسين المواطنين بمساكن «المحروسة» طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لخطة تطوير المناطق العشوائية والدور الذي تقوم به الدولة للتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وتابع نائب المحافظ جولته برفقة المتدربين بجولة ميدانية بنطاق حي الساحل بحضور رئيس الحي وتفقد كوبري محور روض الفرج لشرح تفصيلي للمشروعات التى تقوم بها الدولة من طرق وكباري لتسهيل حركة المرور.

كما قام نائب المحافظ برفقة المتدربين بجولة ميدانية بكورنيش النيل بحي الساحل وروض الفرج وتفقد أعمال التطوير الجارية بمشروع تطوير ممشى أهل مصر والدور الذى تقوم به الدولة للتطوير كورنيش النيل.

كان التقى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أمس، وفدًا من ممثلى البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسي) والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب وحرص الدولة على تأهيل الكوادر الشابة للقيادة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستهداف الشباب ببرامج تدريبية على أعلى مستوى لرفع مستواهم من خلال تأهليهم بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملى، وتطبيق الأساليب والطرق الحديثة فى الإدارة وصنع القرار بكفاءة عالية تؤهلهم لتولى زمام القيادة في العديد من الوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة بما يعود بالنفع علي الوطن بكافة قطاعاته.

وأكد المحافظ أن البرنامج التدريبى يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب وصقل مواهبهم ليتمكنوا من قيادة الدولة فى المستقبل، بالإضافة إلى أنه يساعد على إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علمياً وعملياً لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار، مشيرا إلى أن زيارة الوفد للمحافظة تهدف إلى التدريب العملي والمعايشة الميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أهمية العنصر البشري كأحد مقومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التدريب والتأهيل المستمر بهدف بناء صف ثاني من القيادات، مشيرًا إلى أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون متاحة لهم خلال فترة التدريب على مدار شهرين من 22 مايو 2021 وحتى 15 يوليو 2021 وذلك من خلال برنامج تدريبي مكثف قامت المحافظة بإعداده لهم ليمكنهم من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري وجميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أومديريات الخدمات.



واستعرض محافظ القاهرة خلال اللقاء أهم الملفات الجارى العمل بها داخل المحافظة وخاصة ملف القضاء على العشوائيات ومنظومة النظافة الجديدة، والمحاور المرورية الجديدة وتمكين الشباب وتطوير القاهرة الخديوية والقاهرة التاريخية ومثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون ومتحف الحضارات ومنطقة الفسطاط وبحيرة عين الصيرة والنقل العام والمرور وجهود استرداد أراضى الدولة.

وأوضح محافظ القاهرة أن العاصمة حظيت بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية بها فى الفترة الأخيرة بتوجيهات من القيادة السياسية والتى حرصت على إعادة الوجه الحضارى للقاهرة بالتزامن مع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

شهد اللقاء د. حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من التنفيذين بالمحافظة.

نائب محافظ القاهرة في جولته مع ممثلي البرنامج الرئاسي

نائب محافظ القاهرة في جولته مع ممثلي البرنامج الرئاسي

نائب محافظ القاهرة في جولته مع ممثلي البرنامج الرئاسي

نائب محافظ القاهرة في جولته مع ممثلي البرنامج الرئاسي

نائب محافظ القاهرة في جولته مع ممثلي البرنامج الرئاسي

نائب محافظ القاهرة في جولته مع ممثلي البرنامج الرئاسي

نائب محافظ القاهرة في جولته مع ممثلي البرنامج الرئاسي

FB_IMG_1621768967648