قافلة طبية لأهالي «الجهاد» في المنيا 24 و25 مايو
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية لأهالي قرية الجهاد التابعة لمركز العدوة، وذلك خلال يومي 24 و25 من مايو الجاري، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها رئيس الجمهورية للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وأن القافلة الطبية لقرية الجهاد تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر»، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.
وكانت مديرية الصحة بالمنيا، نظمت قافلة طبية بقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، خلال يومي 19 و20 مايو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1701 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
واشار الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، واسفرت عن إجراء 303 حالة جراحة و 497 حالة اطفال و 240 باطنة و 138 قلب و 129 نساء و77 تنظيم اسرة و 61 اسنان و256 جلديه، كما تم عمل 92 تحاليل مختلفة وعمل 50 حالة موجات صوتيه وعمل 21 حالة رسم قلب و عمل11 حالة اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 101 متردد وتم خلع اسنان لـ 3 حالات بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 11 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 83 متردد، كما تم استخدام 7 عيادات متنقلة، تضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.