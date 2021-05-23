تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط، اليوم الأحد، 23 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة الميناء خلال 24 ساعة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40792 طن تشمل 19891 طن فوسفات و19370 طن يوريا و1531 طن رمل.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17192 طنا تشمل 3515 طن حديد صاج و1371 طن لفات حديد و787 طن حديد تسليح و1578 طن خشب زان و8407 أطنان ذرة و1534 طن صودا معبأ.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 58 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطس و خرشوف و سبانخ و فاصوليا و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( بصل و برسيم و زيتون و شمر ) و فواكه ( برتقال و عنب و فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و المغرب و مالطا و سلوفينيا و هولندا و كرواتيا و امريكا و اسبانيا و سنغافورة.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 14 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 421 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 178707 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 72651 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2736 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و شبرا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5087 شاحنة .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 58 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و خرشوف و سبانخ و فاصوليا و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( بصل و برسيم و زيتون و شمر ) و فواكه ( برتقال و عنب و فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و المغرب و مالطا و سلوفينيا و هولندا و كرواتيا و امريكا و اسبانيا و سنغافورة .