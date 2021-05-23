الأحد 23 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مد القيد لطلاب الدراسات العليا بجامعة جنوب الوادي

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

عقد مجلس الدراسات العليا في جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، اليوم الأحد، اجتماعه برعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا.

وقرر المجلس الموافقة على قيد وتسجيل بعض طلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة المختلفة والموافقة على مد قيد بعض طلاب الدراسات العليا التى انتهت مدتهم القانونية وذلك وفقاً للوائح والقوانين.

المجلس قرر أيضًا الموافقة على اعتماد لائحة كلية الطب بنظام الساعات المعتمدة وعرضها على مجلس الجامعة وأيضا ُمناقشة موضوع بدء امتحانات الدراسات العليا بكليات الجامعة مع اتباع الإجراءات الإحترازية والتعقيم وتباعد الأماكن.

جاء ذلك بحضور وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث وبعض عمداء الكليات ومدير عام الدراسات العليا وأمين سر المجلس.
 

عمل امتحانات اجتماع عقد قنا على طريق محمد يوسف جامعة خلال اليوم فصل عرض يوسف مستشفيات مستشفى

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