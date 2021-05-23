الأحد 23 مايو 2021
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الكرازة

في اليوبيل الذهبي لإنشائها

البابا تواضروس يدشن مذابح وأيقونات بكنيسة مارمرقس بالمعادي (صور)

البابا يدشن كنيسة
البابا يدشن كنيسة مارمرقس بالمعادي

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم مذبحين وأيقونات بكنيسة القديس مار مرقس الرسول بالمعادي بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين سنة علي إنشائها.

 

ودشن قداسته المذبح الرئيسي لكنيسة الدور الأرضي باسم السيدة العذراء والمذبح الجانبي لكنيسة الدور الأول باسم الشهيد مار مينا العجائبي.

كان قداسة البابا قد وصل إلى الكنيسة في السابعة من صباح اليوم برفقة نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، ليبدأ صلوات التدشين.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يزور فيها قداسة البابا تواضروس الثاني الكنيسة، حيث زارها قداسته يوم الاربعاء ٩ سبتمبر عام ٢٠١٥ وألقى عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته فيها.

١٠ من أحبار الكنيسة يشاركون في تدشين كنيسة مارمرقس المعادي

 

شارك في صلوات تدشين كنيسة القديس مارمرقس الرسول بالمعادي اليوم عشرة من أحبار الكنيسة، بينهم اثنين من الآباء المطارنة.

ودشن قداسة البابا تواضروس الثاني مذبحين بالكنيسة صباح اليوم وحامل الأيقونات وشرقية الهيكل.

كان الأحبار العشرة قد صلوا صلوات البخور الأول والثاني من التدشين قبل وصول قداسة البابا الذي بدأ صلوات البخور الثالث الذي يتضمن رشم المذبح والأيقونات بزيت الميرون المقدس.

 

فإلى جانب نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، شارك في الصلوات أصحاب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا بساده مطران إخميم وساقلته (خدم بهذه الكنيسة قبل رهبنته) والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة والأنبا دوماديوس أسقف ٦ اكتوبر وأوسيم والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنالس قطاع شبرا الشمالية والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.

 بدء القداس الإلهي بكنيسة مارمرقس بالمعادي بعد تدشينها

 

وبدأت صلوات قداس الأحد الثالث من الخمسين المقدسة بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بالمعادي، وذلك بعد انتهاء صلوات تدشين مذبحين من مذابحها وحامل الأيقونات وشرقية الهيكل، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وعشرة من أحبار الكنيسة.

رسامة ثلاثة من كهنة المعادي قمامصة بيد قداسة البابا اليوم

 

منح قداسة البابا تواضروس الثاني ثلاثة من الآباء كهنة إيبارشية المعادي رتبة القمصية، اليوم.

 

وأقيمت صلوات منح "القمصية" للكهنة الثلاثة ضمن صلوات قداس الأحد الثالث من الخمسين المقدسة، الذي تولى خدمته قداسة البابا بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بالمعادي، وذلك بعد أن دشن قداسته مذبحين من مذابحها وحامل الأيقونات وشرقية الهيكل، بمشاركة عشرة من أحبار الكنيسة.

 

والآباء القمامصة الجدد، هم:

 

القمص إرميا عبده كاهن كنيسة الشهيد مار مينا والقديس أغسطينوس، دار السلام

القمص إشعياء لمعي كاهن كنيسة الشهيد مار مينا والقديس أغسطينوس، دار السلام

القمص أبرآم عبد الله كاهن كنيسة القديس الأنبا أرسانيوس بكوتسيكا

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