محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي منفلوط بالظهير الصحراوي

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، محطة معالجة صرف صحي مدينة منفلوط بقرية العتامنة بالظهير الصحراوي وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بطاقة 38 ألف م3 والتي أقيمت على مساحة 175 فدانًا كمرحلة أولى.

وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 460 مليون جنيه ويخدم مدينة منفلوط وقرية نزة قرار وبني مجد وسراوة بإجمالي عدد مستفيدين 300 ألف نسمة وذلك لبدء التشغيل التجريبى للمشروع.

رافقه خلال الجولة المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وحسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندسة فاء أحمد سيد رئيس قطاع تنفيذ الأعمال المدنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ومصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ وبعض الشركات المنفذة للمشروعات.

وتفقد محافظ أسيوط غرفة الكلور وغرفة طلبمات الرفع واستمع إلى شرح من المدير التنفيذى بشركة المشروعات الصناعية والهندسية المنفذة للمشروع للوقوف على معدلات التنفيذ مشددًا على تذليل العقبات تمهيدًا للانتهاء من المشروع وتشغيله وتسليمه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وسرعة دخول المحطة للخدمة ضمن المشروع المتكامل لصرف صحي مدينة منفلوط كما تفقد المحافظ بعض أحواض تجميع المياه بالمحطة.

ووجه محافظ أسيوط على سرعة تلافي الملاحظات ونهو أعمال تجارب التشغيل بمشروع الصرف الصحي المتكامل بمنفلوط تمهيدًا للتشغيل الكامل في القريب العاجل لافتًا إلى أن المشروع بدأ العمل في انشائه منذ أكثر من 20 عامًا ويتكون من محطة معالجة ومحطة رفع رئيسية بقرية الحما ومحطة رفع فرعية و2 محطة رفع مساعدة بالإضافة إلى شبكة إنحدار بطول 45 كم بأقطار تبدأ من 175 إلى 1000 مم من مواسير فخار وخطوط طرد بطول إجمالي 26 كم أقطار من 500 إلى 800 مم زهر مرن مؤكدًا على أهمية مراعاة جودة التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل حفاظاً على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ إنه سبق عقد عدة اجتماعات مع المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومسئولي الشركات المنفذة لمشروعي صرف صحي منفلوط وديروط وتم الاتفاق على وضع خطة عاجلة وبحث الإجراءات التي تم اتخاذها لتذليل العقبات ونهو الملاحظات لتشغيل مشروعي صرف صحي منفلوط وديروط بعد تلافي جميع الملاحظات خلال الأسابيع القادمة.

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بمنفلوط (12)

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بمنفلوط (4)

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بمنفلوط (5)

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بمنفلوط (1)