4896 طالبا يؤدون الامتحان التجريبي للثانوية العامة في بورسعيد

ترأس نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد، اليوم الأحد، غرفة العمليات المركزية للامتحان التجريبي للشهادة الثانوية ‏العامة المنعقدة بديوان المديرية بحضور علاء الدسوقي، مدير عام إدارة التعليم العام وأعضاء الغرفة.

وتابع باهي انتظام سير الامتحان التجريبي حيث يؤدي 4896 طالبا وطالبة امتحان اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة ‏الأجنبية الثانية في الوحدتين الأولى والثانية من كل مادة في الفترة من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا.‏

وأكد وكيل الوزارة أن إجمالي عدد الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى العام هو 4896 طالبا وطالبة ما بين المدارس ‏الرسمية والرسمية للغات والخاصة بإجمالي 35 مدرسة منهم 29 مدرسة رسمى عربى.‏

وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين حضروا اليوم الأول للامتحان التجريبى هو 4168 طالبا وطالبة بينما تغيب 728 طالبا ‏وطالبة عن أداء الامتحان.

وتفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، والدكتورة منى جلال، مدير إدارة التدريب بالمديرية، اليوم الأحد، لجان امتحانات المدارس الثانوية الفنية للتمريض، للاطمئنان على سير الامتحانات بها.

ويؤدي الامتحانات 232 طالبة في 10 لجان موزعة على مستوى المحافظة، وشدد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم على جميع المشرفين ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تساعد على خلق جو هادئ ومناسب لجميع الطالبات، كما شدد على ضروره الالتزام بارتداء الكمامة داخل اللجان والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم.