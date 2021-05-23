طلاب الثانوية العامة: الامتحانات تعتمد على الفهم والسيستم فتح بسهولة

انتهى منذ قليل، امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة، في أول أيام الامتحانات التجريبية الإلكترونية الثانية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وقال الطالب علي الشريف، طالب بالصف الثالث الثانوي ورئيس اتحاد طلاب مدرسة السعيدية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه تم الدخول على منصة الامتحان بشكل سريع دون حدوث أي مشاكل تعرقل من أداء امتحانات اليوم .

وقال الشريف، أن أسئلة الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية تكون من 20 سؤالا، وفي اللغة الإنجليزية تكون 26 سؤالا، وفي اللغة العربية 40 سؤالا، وتعتمد جميع الأسئلة على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأشار إلى أن الأسئلة جاءت سهلة ومباشرة، مؤكدًا أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط.

وأكد عبدالرحمن عبدالفتاح طالب بالصف الثالث الثانوي العام، أن الامتحان كان متوسط الصعوبة وفى مستوى الطالب الفاهم وليس الذي الحافظ.

وعن السيستم وكفاءته، قال الطالب إنه فتح بسهولة وقام الطلاب بأداء الامتحان بسهولة ويسر دون عوائق.

وأدى طلاب الصف الثالث الثانوي العام، اليوم الأحد، الامتحانات التجريبية الثانية في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الأجنبية الثانية .

وأعلنت الوزارة طريقة حصول الطلاب على الباسورد واسم المستخدم للدخول على منصة local المحملة على جهاز التابلت، حتى يتم فتح الامتحان أمام الطلاب.

اختبار السيستم والشبكات

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الهدف من الاختبار التجريبي لشهر مايو، هو اختبار السيستم والشبكات والسيرفرات بالمدارس، وتعرف الطلاب على نظام الأسئلة والإجابات، وتدريب الطلاب على نظام الأسئلة الجديدة.

وشدد الوزير، على أن امتحان مايو التجريبي يجري لطلاب الصف الثالث الثانوي الذين معهم جهاز تابلت سواء في مدارس خاصة أو حكومية.

ويعقد الامتحان التجريبي الثاني داخل الفصول بالمدارس المجهزة بالبنية التحتية بشبكات الإنترنت.

وأوضحت الوزارة، أن الامتحان التجريبي في مايو يتضمن أسئلة في الوحدتين الأولى والثانية لكل مادة.

وشددت الوزارة على تعقيم وتطهير المدارس قبل استقبال الطلاب لأداء الامتحانات التجريبية الثانية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء جلوس الطلاب في اللجان.

ومن جانبه، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن الامتحانات التجريبية الثانية بشهر مايو هي امتحانات بلا درجات، ومجمعة على التابلت للمواد الدراسية، ويتم الدخول بأكواد مختلفة، وهي قصيرة وبها عدد أصغر من الأسئلة.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعقد امتحانات الثانوية العامة المقرر في 4 يوليو المقبل، إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت، لأول مرة في تاريخها، بلجان مؤمنة بالمدارس وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.