الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد لجان امتحانات المدارس الثانوية الفنية للتمريض

وكيل صحة الدقهلية
وكيل صحة الدقهلية يتفقد الإمتحانات

تفقد الدكتورسعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد، لجان امتحانات المدارس الثانوية الفنية للتمريض  للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحرص على التباعد الاجتماعي داخل اللجان.

كما حرص مكى على تذليل أي صعوبات قد تواجه الطالبات في تأدية الامتحانات وبدأت الامتحانات بالأمس وتستمر حتى يوم الاثنين 31 من الشهر الجارى  ويبدأ الإمتحان الساعه التاسعة صباحا لمدة ساعتين حيث يتم عقد الامتحانات بمدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي (36 لجنه) ومدرسة الإمام محمد عبده (17 لجنه)  لعدد 798 طالبة وتم توفير كافة الاستعدادات لتأمين اللجان ووجود إشراف صحي ومراجعة كافة اجراءات مكافحة العدوى.

كما أكد مكي على تشكيل غرفة عمليات بمديرية الصحة للمتابعة اليومية وتلقي البلاغات والتواصل مع إدارة الطوارئ لاستقبال اي حالة بالمستشفيات خلال فترة الامتحانات.

وكان الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أعلن عن استقبال صحة الدقهلية ما يقرب من مليون و600 الف سيدة  ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية وذلك منذ بداية المبادرة وحتى الان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية انه  يتم الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم التوعية بالعادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المرأة وأوضح مكي ان هدف المبادرة الكشف على الأمراض المزمنة الغير سارية كالسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدمواجراء فحص الثدي للاكتشاف المبكر لاورام سرطان الثدي. 

وأشار مكى الى انه تم تحويل اكثر من 300 ألف سيدة  الى مراكز الاحالة بمستشفيات الدقهلية لاستكمال باقى الفحوصات الطبية اللازمة، مؤكدا على أن المبادرة ما زالت تقدم خدماتها الطبية والتوعوية بعدد 450 منشأة طبية  على مستوى المحافظة.

وأكد مكى انه  تم زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا واعطائه للمواطنين بنطاق المحافظة حيث تم اختيار 12 مركزا جديدا لتصل أعدادالمراكز إلى 25 مركزا بنطاق المحافظة وذلك نظرا لزيادة اعداد المواطنين وحرصا على راحة ابناء الدقهلية.
 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ان المراكز الجديدة التى تم اختيارها هى مستشفى اتميدة ومستشفى دماص بمركز ميت غمر ،ومستشفى الجمالية ومستشفى المطرية ومستشفى ميت سلسيل ، ومستشفى شبراهور ومستشفى المقاطعة بمركز السنبلاوين، وفى مركزبلقاس تم اختيار مركز طب الاسرة بقرية الشوامي، وفى مركز ومدينة المنصورة تم اختيار مستشفى رمد المنصورة ووحدة طب اسرة ميتعلى ومركز طب اسرة شها ومركز طب اسرة البرامون. 

هذا واضاف وكيل الوزارة ان مواعيد العمل بالمراكز المذكورة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحا الي الساعة العاشرة مساء، قائلا: أن المنظومة يتم العمل بها وفق خطة عمل متكاملة وبدعم ورعاية متواصلة من  محافظ الدقهلية وجميع اجهزة المحافظة، مضيفا انهناك تدريب مستمر لجميع العاملين بالمنظومة من الصيادلة والاطباء وهيئات التمريض المعاونة.

 

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