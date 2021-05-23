أعنف وأقوى الانفجارات البركانية في العالم منذ ربع قرن

دفع ثوران بركان نيراغونغو الذي وقع مساء السبت، في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية مئات السكان إلى مغادرة منازلهم.

وفيما يلي أعنف الانفجارات البركانية في العالم منذ ربع قرن.

بركان وايت آيلاند



في 9 ديسمبر، ثار بركان وايت آيلاند في شمال البلاد عند تواجد 47 شخصًا، معظمهم من السياح الأستراليين، في مكان قريب، على الرغم من رفع مستوى الإنذار قبل بضعة أسابيع.

أسفرت الكارثة عن مصرع 22 شخصاً وإصابة عشرات بجروح خطيرة، ووُجهت إلى عشر شركات وثلاثة أشخاص، في نهاية نوفمبر 2020، تهمة الإخلال بواجباتهم على صعيد السلامة.

بركان أناك كراكاتوا



في 22 ديسمبر، تسبب ثوران بركان أناك كراكاتوا بانهيار أرضي تحت سطح البحر في مضيق سوندا.

سقط أكثر من 150 مليون متر مكعب من الصخور والرماد في المحيط، مما أدى لموجات مدّ عال على الشواطئ بين جزيرتي سومطرة وجاوة. وقُتل 420 شخصا وجرح نحو 7200.

بركان فويغو

في 3 يونيو، ثار بركان فويغو الواقع على مسافة 35 كيلومترا شمال شرق العاصمة، مما أدى إلى تدفق الحمم على بلدات عدة، أدى مرور هذه السحابة النارية، المماثلة لتلك التي دمرت بومبي في جنوب إيطاليا في عام 79، في سان ميغيل لوس لوتيس إلى مقتل 200 شخص وفقدان 230 آخرين.

بركان جبل أونتاكي



في 27 سبتمبر 2014، أسفر ثوران بركان جبل أونتاكي (3067 متراً فوق مستوى سطح البحر) في وسط اليابان عن سقوط ستين قتيلا، وهي أكبر كارثة من نوعها في البلاد منذ تسعين عاماً.

بركان جبل أنزين



في عام 1991، أدى ثوران بركان جبل أنزين إلى مقتل 43 شخصاً، بينهم عالما البراكين الفرنسيان موريس وكاتيا كرافت والباحث الأميركي هاري جليكن.

بركان سينابونغ



في جزيرة سومطرة (غرب)، لقي ما لا يقل عن 16 شخصاً مصرعهم في أوائل فبراير إثر ثوران بركان سينابونغ الذي افاق بعد سبات استمر حوالى 400 عام.

وفي مايو 2016، قضى سبعة أشخاص بعد انفجار آخر طمر عدة قرى.

بركان ميرابي



أدى ثوران بركان ميرابي في أكتوبر في جزيرة جاوة على علو حوالى 2900 متر إلى مقتل أكثر من 300 شخص وتشريد 280 ألف شخص، وهو انشط ثوران لهذا البركان منذ عام 1872 والذي يقع في منطقة ماهولة وسط الجزيرة، وإن كان ثوران عام 1930 أكثر فتكاً (1300 قتيل).

في عام 1994، تسبب ثوران آخر في مقتل 60 شخصاً.

بركان نيراغونغو



ثار بركان نيراغونغو، الواقع على مرتفعات غوما التي ترتفع أكثر من 3000 متر عن سطح البحر، في منتصف شهر يناير، مما أودى بأكثر من مئة شخص. ووقع الانفجار الأكثر فتكاً (أكثر من 600 قتيل) في عام 1977.



في نوفمبر، فقد ما لا يقل عن 34 شخصاً في ثوران بركاني وقع على بعد 800 كيلومتر شمال شرق ليما.