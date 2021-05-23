محافظ بني سويف يستقبل أسرة الشهيد مجند محمد حسين.. ويستمع لمطالبهم

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم الأحد، أسرة الشهيد مجند قوات مسلحة "محمد حسين محمد عبد المنعم"، ابن مركز ببا، والذي استشهد أثناء أداء واجبه الوطني بشمال سيناء، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ.

وأعرب المحافظ عن خالص مواساته لأسرة الشهيد والدعاء بأن يتغمد الله كافة شهدائنا الأبرار بواسع رحمته، وأن يمن على أسرهم وذويهم بنعمة الصبر، حيث سلم أسرته مساعدة مالية للمساعدة في مواجهة أعباء المعيشة.

كما استمع المحافظ لأسرة الشهيد في عدد من الموضوعات، مستفسرا منهم عن أحوال وظروفهم الحياتية، مؤكدًا أن الدولة لم تدخر جهدًا، ولن تتوانى، في تقديم أوجه الرعاية والمواساة لأسر شهداء الوطن الأبطال من قواتنا المسلحة والشرطة الذين جادوا بأغلى ما يملكون في سبيل أن يبقى الوطن مستقرًا، وينعم المواطنون بالأمن وأمان.

وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قد أدى واجب العزاء في وفاة الشهيد "أواخر فبراير الماضى" بمنزل الأسرة بفابريقة ببا، حيث قدم تعازيه ومواساته للأسرة، بعد الانتهاء من تشييع جنازة الشهيد البطل ودفن جثمانه الطاهر بمقابر الأسرة بغياضة الشرقية.

وفى سياق منفصل تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير أعمال الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة ، والذي انطلق صباح اليوم "الأحد" ويستمر على مدار 3 أيام، باستخدام التابلت "كامتحان تجريبي"ضمن سلسلة من الخطوات التجريبية لتلافي أية أخطاء المحتملة في الامتحان النهائي، مشددا على المتابعة الميدانية المستمرة بكل المدارس سواء بالقرى أو المدن ، والعمل على تذليل كافة العقبات وحل المشكلات أولا بأول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة أو رفعها للوزارة في حالة تتطلب الأمر ذلك.

وأشارت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال التقرير الميداني الذي عرضته على المحافظ، إلى أنها قامت صباح اليوم بالمرور على بعض المدارس، لمتابعة سير الامتحان، للاطمئنان على توفير كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصا على سلامتهم.