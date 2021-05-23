«الصحة الألمانية» تدعو لحجز جرعات لقاحات كورونا للتلاميذ لأجل موسم دراسي نظامي

دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان لحجز جرعات لقاح "بيونتك-فايزر" ضد فيروس كورونا المستجد للتلميذات والتلاميذ من أجل بدء موسم دراسي نظامي بعد العطلة الصيفية.



وقال شبان لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "منح اللقاح للمراهقين يعد طريقا نحو توفير موسم دراسي نظامي بعد عطلة الصيف".



وأضاف الوزير الألماني قائلا: "الهدف الواضح هو أن توفر الولايات عرض لقاح للتلميذات والتلاميذ القصر حتى نهاية أغسطس القادم".



وأوضح شبان أنه لا يتفهم بشكل كبير الانتقاد الموجه لإلغاء أولوية منح اللقاح اعتبارا من 7 يونيو القادم، وقال: "هم نفس الأشخاص الذين قالوا قبل أربعة أسابيع إن تحديد أولوية يعد بيروقراطية ويجب أن ينتهي لا يتناسب ذلك مع بعضه البعض".

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.