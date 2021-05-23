محافظة القاهرة تواصل أعمال إزالة المصانع والمنازل في حي البساتين لتوسعة الدائري

واصلت أجهزة محافظة القاهرة من أعمالها الخاصة بتوسعة الطريق الدائري بحي البساتين، حسب التكليفات الرئاسية وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها.

وقام اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين وشرطة المرافق بالحي وقسم شرطة البساتين بمتابعة استمرار أعمال إزالة العقارات والمصانع لتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة بير أم سلطان.

وتقوم أجهزة الحي بتعويض أهالي الطريق الدائري قبل أعمال الإزالة عن طريق تحويل الأموال التعويضية لمكاتب البريد التابعة للحي.

ومن ناحيته أكد اللواء أحمد جودة رئيس الحي، مواصلة الأعمال لحين الانتهاء حسب تشديدات محافظ القاهرة بالمتابعة الكاملة للمشروع القومي.



وبلغت أعمال توسعة الطريق الدائري بمحافظة القاهرة حتى الآن 250 مليون جنيه، موزعة على مناطق وأحياء «السلام أول، ومصر القديمة، والبساتين، والمرج القديمة، والمرج الجديدة، ودار السلام».



كان محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، أكد أن العدد الإجمالي للعقارات التي تم تعويض أصحابها في هذه الأحياء بلغ 1283 عقارا، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية بها، وتشمل ورش ومخازن ومحلات وبلغ عددها 1658 إلى جانب الأسر التي تم تعويضها وبلغ عددها الإجمالي 5883 أسرة، فضلا عن التعويضات الأخرى للمصانع، والمخابز والأراضي الفضاء، والمنشآت الأخرى، التي تم حصرها بكل دقة.



وأكد المحافظ، أنه تم إزالة 137 عقارا في حي البساتين والواقعة في مسار توسعة الطريق الدائري، لافتا إلى استمرار استلام العقارات وكافة المنشآت الأخرى تباعا وتعويض أصحابها لخدمة هذا المشروع القومي الكبير الذي يخدم جميع المواطنين.

وأوضح المحافظ، أنه تم حصر المواطنين على أرض الواقع وتحديد المستحقين للتعويضات، كما تم حصر الغرف بكل عقار، لافتا إلى أن الأهالي أبدوا تفهمهم لأهمية المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري من أجل استيعاب الحركة المرورية المتزايدة على الطريق، وخلق شرايين مرورية مستحدثة تتماشى مع نهضة الطرق والمحاور الجديدة.

توسعة الطريق الدائري بحي البساتين

توسعة الطريق الدائري بحي البساتين

توسعة الطريق الدائري بحي البساتين

الطريق الدائري بحي البساتين

الطريق الدائري بحي البساتين

توسعة الطريق الدائري بحي البساتين