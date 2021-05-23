الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليلة.. حفل «وهابيات» على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية

الفرقة القومية العربية
الفرقة القومية العربية للموسيقى

استمرارا لسلسلة حلفلات “وهابيات” التى تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى، يقام مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساء، حفلا غنائيا على مسرح معهد الموسيقي العربية.

 

ويتضمن الحفل نخبة من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، حيث تقام سلسلة حفلات وهابيات فى إطار دور دار الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى فى المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربى، بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفنى الذى شكل جزء هام من تاريخ ووجدان الشعب المصرى والعربى وتخليدًا لأعمال محمد عبد الوهاب.

 

ووضعت دار الأوبرا المصرية عدد من الشروط للجمهور لحضور الحفل وهي:

  • غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات .
  • الإلتزام بدخول البوابه المخصصه للتعقيم .
  • الإلتزام بإجراءات قياس الحراره بواسطة المختص .
  • ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور.
  • غير مسموح بالجلوس الا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته .
  • ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات .
  • ممنوع التصوير أثناء الحفل.

 

 

استمرارا لسلسلة حلفلات “وهابيات” التى تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقي يقام مساءا اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساء حفلا غنائيا على مسرح معهد الموسيقي العربية .

 

ويتضمن الحفل نخبة من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، حيث تقام سلسلة حفلات وهابيات تأتى فى إطار دور دار الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى فى المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربى، بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفنى الذى شكل جزء هام من تاريخ ووجدان الشعب المصرى والعربى وتخليدًا لأعمال محمد عبد الوهاب.

 

ووضعت دار الأوبرا المصرية عدد من الشروط للجمهور لحضور الحفل وهي:

  • غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات .
  • الإلتزام بدخول البوابه المخصصه للتعقيم .
  • الإلتزام بإجراءات قياس الحراره بواسطة المختص .
  • ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور.
  • غير مسموح بالجلوس الا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته .
  • ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات .
  • ممنوع التصوير أثناء الحفل.
وهابيات حفل وهابيات حفلات معهد الموسيقى العربية معهد الموسيقى العربية دار الأوبر المصرية محمد عبد الوهاب

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