قوات الجيش اليمني تحبط هجومًا للحوثيين غرب مأرب

أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، هجوماً لميليشيا الحوثي في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ميليشيا الحوثي شنّت هجوماً على أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح، إلا أن قوات الجيش والمقاومة أفشلت الهجوم في لحظاته الأولى وأجبرت الميليشيا على التراجع والفرار بعد مقتل 8 من عناصرها وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وأضاف المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف مواقع وتجمعات للحوثيين في مواقع متفرقة غرب مأرب، وألحق خسائر بشرية ومادية.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش اليمني، أمس السبت، عن كسر هجوم للحوثيين، في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني بأن «الحوثيين شنوا هجومًا على أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح، إلا أن الجيش والمقاومة أفشلا الهجوم في لحظاته الأولى وأجبراهم على التراجع والفرار بعد مصرع 8 من عناصرهم وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد»، وفقا لموقع العربية.

وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف مواقع وتجمعات للحوثيين في مواقع متفرقة غرب مأرب، وألحق بهم خسائر بشرية ومادية، منها تدمير عربة مدرعة في جبهة المشجح وطقمين بجبهة الكسارة ومصرع كل من عليها.

من جانبه، استعرض الناطق الرسمي للجيش اليمني، العميد عبده مجلي، في إيجاز صحفي، السبت، أهم ما حققته قوات الجيش الوطني في مختلف المناطق والمحاور والجبهات، بإسناد مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وقال إن الحوثيين خسروا خلال الأسبوع الماضي العشرات من عناصرهم، بالإضافة إلى تدمير العديد من الأسلحة والآليات والأطقم والعربات المدرعة، في جبهتي المشجح والكسارة غرب محافظة مأرب.

طيران التحالف

وأشار إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بضربات جوية محكمة عربات وأرتالا وأطقما وآليات وتجمعات للميليشيات الحوثية الانقلابية، في مواقع متفرقة.

وأكد أن الغارات أسفرت عن تدمير 4 عربات قتالية مدرعة و13 طقما كانت تحمل تعزيزات للميليشيات، إحداها كان على متنه عيار (23 م.ط)، وناقلة محملة بعناصر تابعة للميليشيات الحوثية غرب جبهة المشجح.

وأوضح مجلي أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين متفجرتين غرب محافظة مأرب كانتا متجهتين لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما أوضح أن قوات الجيش الوطني شنت هجوما مضادا في جبهات محافظة تعز، نتج عنها مصرع العشرات من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، ولا زالت العمليات القتالية في جبهة مقبنة مستمرة، ويسعى الجيش الوطني إلى قطع طرق الإمداد وتطهير المناطق الجبلية.