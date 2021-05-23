«جهاز اهتزازي ثنائي الأبعاد» براءة اختراع بالجامعة المصرية اليابانية

يستخدم في ماكينات التفريز

أعلن الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن تسجيل براءة اختراع جديدة بالجامعة بعد نجاح فريق بحثي فى ابتكار تصميم جهاز اهتزازيًا ثنائي الأبعاد مطور ليتم تطبيقه في ماكينات التفريز للتغلب على بعض مشاكل التصاميم المطورة الاهتزازية ثنائية الأبعاد.

وأوضح الجوهري، أن الجامعة تسعى لربط البحث العلمي بالصناعة وتضع أولوية لدعم الأبحاث التطبيقية التى تخدم المجتمع وتتوصل إلى حلول لمشاكل الصناعة بهدف دعم تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار إلى أن أهمية هذا الابتكار تكمن في التغلب على بعض الصعوبات التي تواجهها الصناعة حيث يوفر الابتكار أسلوب تصنيع للمعادن الصلبة الصلدة التى يصعب تشغيلها وقطعها.

وأوضح الدكتور مهاب حسام الباحث الرئيسى بالمشروع، أنه أصبح من الصعب فى الوقت الراهن مواجهة الطلب المتزايد على تصنيع المكونات المصغرة الدقيقة المصممة من مواد صعبة القطع والهشة من خلال عمليات التصنيع التقليدية والمتقدمة، مؤكدًا أنه لحل تلك المشكلة نجح الفريق البحثي في إدخال الاهتزاز إلى عملية القطع من خلال تطبيق تردد معين من الاهتزاز، وهو ما يطلق عليه القطع بمساعدة الاهتزاز (VAM) حيث يتم تطبيق الاهتزاز بطرق مختلفة في العمليات التكنولوجية لتحسين أداء الآلات.

كما أوضح حسام، أن الفريق البحثي كان قد سجل براءة اختراع أحادية الأبعاد واستمرارا فى أعمال التطوير توصل الفريق البحثي إلى ابتكار الجهاز ثنائي الأبعاد لتحسين الأداء في عملية القطع.

وأكد أن تقنيات التصنيع بمساعدة الاهتزاز مؤخرا أصبحت مجال اهتمام للعديد من التطبيقات الهندسية، ومن الممكن أن يؤدي إدخال الاهتزاز في عمليات التشغيل إلى تحسينات عند تطبيقه بطريقة خاضعة للرقابة.

وأشار إلى أن براءة الاختراع تستهدف تطبيق والتحكم في الاهتزاز ثنائي الأبعاد للشغلة أثناء عملية التفريز وذلك من أجل تحسين أداء عملية القطع.

وأضاف أن العديد من الباحثين قاموا بتصميمات مختلفة لتطبيق الاهتزاز ثنائي الأبعاد للحصول على أداء أفضل للقطع في عملية التفريز، ولكن هذه التصاميم لديها بعض المشاكل التي تؤثر على دقة وأداء الاهتزاز المطبق أثناء عملية القطع وعليه يقدم هذا الابتكار تصميم جهاز اهتزازيًا ثنائي الأبعاد مطور ليتم تطبيقه في ماكينات التفريز للتغلب على بعض مشاكل التصاميم المطورة السابقة الاهتزازية ثنائية الأبعاد.