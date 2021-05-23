الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: 400 ألف مواطن حصلوا على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن تكثيف معدلات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد في كافة المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بالجمهورية والبالغ عددها 400 مركز في كافة المحافظات.

وأشارت إلى أن إجمالى المواطنين الذين سجلوا على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد بلغ أكثر من 4 ملايين مواطن، كما تم تطعيم أكثر من 2 مليون مواطن، بينهم 400 ألف مواطن حصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه يتم استقبال المترددين على مراكز لقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساء.

وأوضحت أن إجمالي لقاحات فيروس كورونا المستجد التي استلمتها مصر خلال الفترة الماضية بلغ 6 ملايين جرعة تقريبا، لافتة إلى إقبال الأطقم الطبية والمواطنين للتسجيل لتلقي لقاح كورونا خلال الأسابيع الماضية. 

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وأكدت أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر سواء سينوفارم أو أسترازينيكا أثبتتا فعاليتهما ومأمونيتهما من خلال الدراسات التى أجريت عليهما، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية. 

وأشارت إلى أن حجز اللقاح يكون عن طريق الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان  ناشدت المواطنين في حال ظهور أى أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان،  أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسار عن فيروس كوروونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440" ، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

الصحة لقاح فيروس كورونا تطعيم المواطنين بالجمهورية مراكز لقاح فيروس كورونا الأطقم الطبية

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