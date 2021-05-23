الأحد 23 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بالشهداء اليوم

محافظ المنوفية يتفقد
محافظ المنوفية يتفقد أعمال حياه كريمه

ينفذ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة الشهداء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووفق بيان، يتفقد محافظ المنوفية، خلال الجولة، أعمال تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بشارع النصر بمدينة الشهداء، كما سيتابع المحافظ أعمال حفر إنشاء مجمع تنموي على مساحة 1460م2 بكفر عشما وكذا أعمال تنفيذ مشروع شبكات الغاز الطبيعي بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تفقد أعمال تأسيس طريق السكة الحديد تنفيذ مديرية الطرق فضلا عن متابعة أعمال تبطين ترعة الطولاني بميت شهالة.

وتشمل الجولة، تفقد المحافظ لأعمال حفر مجمع الخدمات بقرية دنشواى على مساحة 1000 م2، وكذا تفقد أعمال إنشاء جناح مدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية بزاوية البقلى تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، كما يتفقد المحافظ  أعمال توسعة محطة المعالجة بدناصور بطاقة استيعابية 15 ألف م3 تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكذا الأعمال الانشائية لمحطات رفع أبشادى وشمياطس تنفيذ الهيئة القومية للصرف الصحي، أيضا أعمال إنشاء المجمع التنموى ومدرسة الوحدة المجمعة بدراجيل، وكذا الأعمال الانشائية للملعب الخماسي بكفر السوالمية، بالإضافة الى تفقد مشروع إنشاء سوق حضارى وحديقة الطفل بشارع النصر "جسر المشروع" بتكلفة تقديرية تصل إلى 4 ملايين جنية إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية. 
 

محافظة المنوفية المبادرة الرئاسية حياة كريمه الشهداء

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