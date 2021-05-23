مصرع طالبة في حريق منزلها بقرية شمال بني سويف

لقيت طالبة مصرعها، اليوم، متأثرة بإصابتها بحروق في أجزاء مختلفة من جسمها، على إثر حريق شب في منزلها بعزبة مطيريد التابعة لقرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، بسبب ماس كهربائي، حيث تسببت النيران في احتراق محتويات المنزل، وجرى نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في منزل يمتلكه "أكرم . م . ن" بعزبة مطيريد التابعة لقرية كوم ابو خلاد بمركز ناصر، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وبانتقال قوات الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف، على رأس سيارتين إطفاء، تمكنوا من إخماد الحريق، ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، حيث تبين أن الحريق بمنزل عامل يدعى " أكرم. م " وأن النيران أتت على محتويات المنزل، ما تسبب في إصابة ابنته وتدعى " علا " طالبة، وجرى نقلها لمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج إلا انها لفظت أنفاسها الأخيرة داخلها وجرى نقلها إلى مشرحة المستشفى.وانتقلت على الفور قوة من مباحث مركز شرطة ناصر بقيادة المقدم محمد محروس إلى مكان الحريق، للوقوف على أسبابه وملابساته.

كما تبين من المعاينة الأولية لرجال المباحث أن ماس كهربائي وراء الحريق الذي أسفر عن نفوق 8 من رؤوس الماعز، واساسا المنزل بالكامل من أجهزة كهربائية ومنزلية.

وفى سياق منفصل أصيب 4 أشخاص، فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بقرية كوم أبو خلاد التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مساعد مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بقرية كوم أبو خلاد التابعة لمركز ناصر والذى وجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.