وزير التعليم العالي يتابع إنشاءات الجامعة الأهلية الحديثة في «حلوان»

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، مباني ومنشآت الجامعة الأهلية بالحرم الجامعي بعين حلوان، لمتابعة أعمال الإنشاءات والتجهيزات ومعدلات سرعة التنفيذ وفقاً للتوقيت المحدد استعدادًا لبدء الدراسة بها العام الجامعي المقبل.

ودعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال متابعته لما تم إنجازه من أعمال الإنشاءات بالجامعة، إلى ضرورة مواصلة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، مشددا على أهمية إنجاز جميع الأعمال بكفاءة وجودة عالية، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات في الموعد المحدد لها.

وأشار إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية، يأتي انطلاقًا من رؤية القيادة السياسية وإيمانها بأهمية التعليم بالأساليب الحديثة والمتطورة ودوره المهم في النهوض بالمجتمعات والتأهب لتحديات المستقبل في ظل خطة الدولة للتوسع فى إنشاء الجامعات.



ومن جهته، أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، على أن الأعمال التحضيرية لجامعة حلوان الأهلية تسير بخطى ثابتة سريعة ومتلاحقة وتتواكب مع حركة الإنشاءات، مشيرًا إلى أن هذه الجامعة سوف تسهم في إتاحة تعليم ذي جودة عالية عبر برامج متطورة تلبي متطلبات العصر وبنية أساسية متقدمة تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية في المجالات ذات الأولوية في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مضيفًا أن هذه الجامعة تهدف إلى التميز القائم على معايير الجودة المصرية والعالمية، وكل ذلك يأتي تنفيذًا لرؤية مصر 2030 التي تسعى لإنشاء جامعات الجيل الرابع من أجل مواكبة الثورة التكنولوجية الحديثة.

وتنقسم مراحل تنفيذ الجامعة على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى إنشاء 8 مباني على مساحة 24 فدانًا تشمل مبنى إدارة الجامعة، ومبنى المعامل المركزية، و6 مباني أكاديمية، وتتضمن المرحلة الثانية التي ستقام على مساحة 30 فدانًا، إنشاء 7 مباني أكاديمية، ومبنى الورش، ووحدات إنتاجية مختلفة، كما تتضمن أيضًا إعادة توظيف عمارات إسكان الطلاب في الوحدات الخاصة والسكن الطلابي للجامعة الأهلية.

واستمع عبدالغفار إلى شرح تفصيلي حول مكونات مباني الجامعة الجاري إنشاؤها، وهي مبنى إدارة الجامعة، و3 مباني أكاديمية للعلوم الهندسية، و2 مبنى للعلوم الطبية، ومبنى أكاديمي للعلوم الإنسانية، ومبنى المعامل، وساحة إدارة الجامعة، والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية والرياضة، أيضا إلى ما تم إنجازه حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر والإحلال، وأعمدة الأرضي بجميع المباني السابقة، وكذلك الانتهاء من أعمال أسقف الأرضي وأعمدة الدور الأول بكافة المباني عدا مبنى إدارة الجامعة وإنجاز 60% من المعامل، وبالنسبة لسقف الدور الأول انتهت الأعمال بمبنى العلوم الهندسية 2، ومبنى العلوم الإنسانية، وجاري إنجاز سقف الأول في باقي المباني، كما انتهت أعمال أعمدة الدور الثاني بمبنى العلوم الإنسانية وجاري استكمال أعمال سقف الدور الثاني بالمبني.