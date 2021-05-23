قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 14008 قضية سرقة تيار كهربائي بالمحافظات

واصلت وزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة جميع أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

- ضبط 2936 مخالفة في مترو الأنفاق



ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، أسفرت جهودها عن ضبط 2936 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.



وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 14008 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، فيما نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في مجال مكافحة مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، وحماية البيئة والمحميات الطبيعية، وحماية نهر النيل والمجاري المائية، في ضبط 476 قضية متنوعة.

- ضبط 73 قضية ملكية فكرية

وأثمرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية،عن ضبط 73 قضية (مصنفات سمعية وسمعية بصرية - مطبوعات).

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق من ضبط 1269 قضية تموينية متنوعة، (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 139 قضية، في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك ، حماية الأموال ، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط 8 قضايا .