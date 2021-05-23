الأحد 23 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة حالة بناء مخالف بحي شرق بني مزار بالمنيا

إزالة بناء مخالف
إزالة بناء مخالف

أزالت اليوم الأحد الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا حالة مخالفة بالبناء بدون ترخيص بمنطقة طه حسين وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار أن إدارة الإشغالات والإزالات بالوحدة المحلية قامت بناءا علي بلاغ من رئيس حي شرق المدينة ومسئول التنظيم بالحي بإزالة حالة بناء مخالفة للقانون 119 لسنة 2008 علي مساحة 70 متر بمنطقة طه حسين بمدينة بني مزار وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة ومرتكبيها

وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف حملات التصدي لكافة أشكال التعديات والبناء العشوائي المخالف بدون ترخيص وتطبيق القانون علي جميع المخالفين بدون أية أستثناءات وذلك بالتوازي مع حملات النظافة ورفع الإشغالات من شوارع المدينة والقري التابعة لها مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأحترازية لمكافحة أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية تنظيم حملات دورية  بحمله لتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على السائقين والمواطنين الغير مرتدين الكمامات على موقف المنيا بمدينة بنى مزار بجانب حملات متابعة الألتزام بالإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء والخاصة بمواعيد غلق المحلات والورش حيث يتم متابعة تنفيذ هذه القرارات بكل دقة وحزم حرصا علي صحة المواطنين وللحد من أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، قد شنت حملة مكبرة على قري الظهير الصحراوي الشرقي، التابع للوحدة المحلية بقرية بني صامت، وأسفرت الحملة عن ازالة 5 حالات تعدي على ارض املاك دولة، بقري اولاد حمدان، والعصيات، وحماضة، بإجمالي مساحة 1150 متر  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي المخالفات.

إزالة بناء مخالف ببني مزار بالمنيا
إزالة بناء مخالف ببني مزار بالمنيا
إزالة بناء مخالف ببني مزار بالمنيا
إزالة بناء مخالف ببني مزار بالمنيا
إزالة بناء مخالف ببني مزار بالمنيا
إزالة بناء مخالف ببني مزار بالمنيا
إزالة بناء مخالف ببني مزار بالمنيا
إزالة بناء مخالف ببني مزار بالمنيا
إزالة بناء مخالف
إزالة بناء مخالف
إزالة بناء مخالف ببني مزار بالمنيا
إزالة بناء مخالف ببني مزار بالمنيا
إزالة بناء مخالف ببني مزار بالمنيا
إزالة بناء مخالف ببني مزار بالمنيا
المنيا إزالة بنى مزار بناء مخالف إسماعيل الفحام

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