الأحد 23 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«آراب ويكلي»: مصر تسعى لتثبيت الهدنة ومواصلة -

مساعدات مصر لغزة
مساعدات مصر لغزة

ثمّنت صحيفة "آراب ويكلي" البريطانية دور مصر في التوصل إلى تهدئة بقطاع غزة، وسعيها لتثبيت الهدنة والتأكد من الالتزام التام بوقف إطلاق النار. 

وأشارت الصحيفة إلى أن وسطاء مصريون أجروا محادثات يوم السبت، الذي يصادف أول يوم كامل من الهدنة، لتعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بعد 11 يومًا من القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة. 

وذكرت الصحيفة  أن مصر أرسلت قافلة من 130 شاحنة تحمل مساعدات مساعدات إنسانية وإمدادات طبية إلى غزة، بعد تضررها من القصف الإسرائيلي، مشيرة إلى أن إسرائيل شنت مئات الضربات الجوية على الفلسطينيين في غزة ما أسفر عن استشهاد أكثر من 250 فلسطيني.  

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي مصري قوله إن فريقين من الوسطاء المصريين موجودون في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمواصلة المحادثات بشأن توطيد اتفاق وقف إطلاق النار وتأمين هدوء طويل الأمد.

وأوضح الدبلوماسي لـ "آراب ويكلي" إن المناقشات تشمل تنفيذ إجراءات متفق عليها في غزة والقدس، بما في ذلك سبل منع الممارسات التي أدت إلى القتال الأخير، مشيرًا إلى العنف في المسجد الأقصى والإخلاء المخطط لعائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

الجهود المصرية تسفر عن وقف إطلاق النار 

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري بحث مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي، الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة في المرحلة القادمة.

و ثمَّن اشكنازي، خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير المصري منه، جهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني، وأكد أشكنازي حرص الجانب الإسرائيلي على الحفاظ على الهدوء. 

وأكد الوزيران أهمية العمل بالتنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين سواء فيما يتعلق بتأمين استقرار الموقف أو باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السلام.

ونجحت مصر في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، حيث أسفرت الجهود المصرية عن وقف لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة بعد قتال دام 11 يومًا.

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