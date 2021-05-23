وفد أمني مصري يزور غزة للمرة الثانية منذ وقف إطلاق النار

وصل وفد أمني مصري، اليوم الأحد، إلى قطاع غزة عبر معبر "بيت حانون إيرز".

وتعد زيارة الوفد المصري إلى غزة، اليوم، هي الثانية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار على حدوده مع إسرائيل، بوساطة مصر، والذي دخل حيز التنفيذ في الساعة الثانية من فجر الجمعة الماضية بتوقيت فلسطين، الواحدة فجرا بتوقيت القاهرة.

نجاح الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

ونجحت مصر في وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، منذ فجر الجمعة الماضية، على حدود غزة، بعد استمرار التصعيد لمدة 11 يوما.

وأرسلت مصر وفدين أمنيين لتل أبيب والأراضي الفلسطينية، لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

الرئيس الفلسطيني يشكر مصر

والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بالوفد الأمني المصري، وأطلعه على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، كما بحثا المستجدات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة والقدس والضفة، وكذلك تنسيق الجهود الساعية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والموضوعات المتعلقة بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

وأعرب عباس، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تبذله مصر من جهود لتهدئة الأوضاع وإعمار قطاع غزة، والعودة للمسار السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن ارض فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، فيما نقل الوفد، تحيات الرئيس السيسي، لأبو وللشعب الفلسطيني.